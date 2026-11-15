Theo đánh giá của tình báo Mỹ, Iran hiện sở hữu khoảng 1.500 tới 2.500 tên lửa dù cơ sở hạ tầng vũ khí của nước này bị Mỹ và Israel không kích suốt nhiều tháng.

Tên lửa Iran. Ảnh: WANA

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết đánh giá trên cho thấy Iran vẫn sở hữu kho tên lửa đáng kể, đủ khả năng đe dọa các mục tiêu của Mỹ và đồng minh nếu giao tranh tái diễn.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết mức độ tin cậy của đánh giá này không cao, chủ yếu do những khó khăn trong việc xác định có bao nhiêu tên lửa sẵn sàng khai hỏa và bao nhiêu quả vẫn nằm trong kho.

Theo đánh giá, quá trình tái thiết kho vũ khí của Iran diễn ra với tốc độ chậm hơn so với trước xung đột. Tehran cũng vẫn sở hữu số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm ngắn, qua đó duy trì khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp khu vực.

Các quan chức quân đội Israel ước tính Iran sở hữu hơn 1.500 tên lửa đạn đạo, mặc dù các đánh giá trong khu vực có sự khác biệt.

Cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông Simone Ledeen nhận định ngay cả con số ước tính thấp hơn cũng cho thấy Iran đã khôi phục hơn một nửa kho tên lửa trước xung đột.

Theo đánh giá, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran tiếp tục phơi bày những điểm yếu trong hệ thống căn cứ quân sự, radar và cơ sở hạ tầng cảnh báo sớm của Mỹ trên khắp Trung Đông. Cho đến nay, Washington lựa chọn duy trì sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa, thay vì phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn khác.

Các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đã cảnh báo về nguy cơ giao tranh tái diễn do lo ngại Iran sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, trong khi Israel tiếp tục thúc đẩy hành động quân sự hơn nữa.