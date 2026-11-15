Giới chức Iran đã bác bỏ cáo buộc của Pháp rằng Tehran đứng sau các vụ tấn công mạng khiến hệ thống tủ lạnh và tủ đông trên khắp nước Pháp ngừng hoạt động.

Theo hãng tin WANA, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi ngày 14/11 cảnh báo Pháp không mắc bẫy "chiến dịch tấn công giả mạo" của Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng hạ tầng dân sự không nằm trong danh sách mục tiêu của Iran.

"Cáo buộc cho rằng chúng tôi tấn công các hệ thống làm mát ở Pháp là kịch bản cũ được Israel sử dụng lại nhằm kích động tâm lý chống Iran và tranh thủ sự ủng hộ của các nước châu Âu. Không giống như Mỹ và Israel, chúng tôi không nhắm vào dân thường và hạ tầng dân sự", ông Mohebi cho biết.

Tuyên bố của ông Mohebi được đưa ra trong bối cảnh giới chức Pháp hồi đầu tuần này cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả vì những hoạt động tấn công mạng gây hại.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi. Ảnh: WANA

"Vụ tấn công mạng hôm 11/10 đã vô hiệu hóa các hệ thống kiểm soát nhiệt độ của tủ lạnh thương mại tại hàng trăm cơ sở trên khắp nước Pháp, gây ra thiệt hại lớn. Liên minh châu (EU) sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Tehran, đồng thời cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết khác để đáp trả và ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự trong tương lai", Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói.

Cùng ngày 14/11, IRGC đã thông báo về việc bắn hạ một UAV trinh sát MQ-1 ở gần khu vực đảo Qeshm, bên trong eo biển Hormuz. Tuy vậy, phía Iran không đưa ra thông tin cụ thể về quá trình đánh chặn hay các thông số khác. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Về tình hình ở eo biển Hormuz, đã có tổng cộng 4 tàu chở dầu va phải thủy lôi và bốc cháy ở khu vực này trong 24 giờ qua. Cả 4 con tàu đều bị Iran cáo buộc đi vào tuyến đường thủy "bất hợp pháp" ở phía nam eo biển.