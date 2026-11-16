Tình báo Israel mới đây đã cảnh báo Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc Iran đang lên kế hoạch tấn công Tổng thống Donald Trump bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo hãng tin TASS, tờ Israel Hayom ngày 15/11 đã dẫn nguồn tin từ chính phủ Israel tiết lộ Cơ quan tình báo Mossad mới đây đã chia sẻ với CIA thông tin cho thấy Iran đang lên kế hoạch sử dụng UAV để tấn công ông Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ.

"Cảnh báo này đã khiến giới chức Mỹ tăng cường các biện pháp an ninh, hạn chế những lần xuất hiện trước công chúng của ông Trump và chuyển một số quan chức cấp cao đến các địa điểm an toàn. Vấn đề này cũng ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran", nguồn tin của tờ Israel Hayom cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong những năm gần đây, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần phải đối mặt với các âm mưu ám sát và những mối đe dọa an ninh khác nhau. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 7/2024 ở bang Pennsylvania, Mỹ khi ông Trump bị đạn bắn sượt qua tai. Tới tháng 5 năm nay, các mật vụ Mỹ đã bắn hạ một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần sau khi người này nổ súng gần một trạm kiểm soát an ninh tại Nhà Trắng.

Liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 15/11 đã bác bỏ các thông tin cho rằng nước này sẽ đình chỉ hoặc cắt giảm hoạt động làm giàu uranium để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

"Làm giàu uranium là một phần không thể tách rời của quy trình hạt nhân và chúng tôi sẽ không từ bỏ hoạt động này trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi hiện chưa thảo luận và cũng chưa từng thảo luận các chi tiết liên quan đến lĩnh vực hạt nhân trong thời gian gần đây", ông Baghaei nói.

Về phía Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) trong ngày 15/11, nâng tổng số tàu sân bay của Washington ở Trung Đông lên con số 3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran, bất chấp việc Tổng thống Trump nói đang "kiềm chế" theo đề nghị của các quốc gia Vùng Vịnh.