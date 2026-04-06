Hãng WANA đưa tin UAV Hadid-110 được trang bị công nghệ tiên tiến, ra đời nhờ thành tựu chuyên môn và các công nghệ quốc phòng hiện đại của Iran.

UAV Hadid-110 còn được gọi là Dalahu, kết hợp động cơ phản lực nhỏ gọn với khung máy bay có nhiều mặt và các góc cạnh sắc nhọn để tán xạ radar, có tốc độ tối đa lên tới 510 km/h. Các chuyên gia cho hay đây là UAV tàng hình nhanh nhất trong lịch sử của Iran tính tới thời điểm hiện nay.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, UAV siêu nhanh này có thể bay khoảng 350km, đạt độ cao 9.144m và bay liên tục trong khoảng 1 giờ. Hadid-110 có thể mang theo đầu đạn 30kg, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm ngắn tới tầm trung, thay vì thực hiện các sứ mệnh tầm xa.

Tờ Tehran Times tiết lộ Hadid-110 được thiết kế để xuyên thủng nhiều lớp phòng không và phá hủy các mục tiêu nhạy cảm như hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, radar và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, đơn vị chỉ huy quân sự tác chiến cao nhất của Iran cảnh báo: "Nếu Israel và Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự, giai đoạn tiếp theo của các hoạt động tấn công và trả đũa của Iran sẽ tàn khốc và lan rộng hơn nhiều".

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không đáp ứng thời hạn mở cửa eo biển Hormuz vào ngày 7/4.