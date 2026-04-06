Thiết bị nhỏ giúp phi công Mỹ kết nối với lực lượng cứu hộ. Ảnh: Boeing

Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã thở phào nhẹ nhõm sau khi giải cứu thành công phi công thứ 2 của chiếc F-15E bị bắn rơi trên bầu trời tây nam Iran ngày 3/4. Đây được mô tả là một trong những chiến dịch giải cứu phức tạp nhất trong thời gian gần đây.

Theo trang Ynet News, phi công trên đã được giải cứu an toàn hôm 5/4, sau 2 ngày lẩn trốn trong lãnh thổ Iran.

Bên cạnh diễn biến đầy kịch tính, chiến dịch giải cứu còn hé lộ những điều ít biết về học thuyết Tìm kiếm và Cứu hộ chiến đấu (CSAR) của quân đội Mỹ, vốn được thiết kế chính xác cho những tình huống như vậy.

Thiết bị nhỏ nhưng hoạt động đặc biệt hiệu quả

Thiết bị liên lạc vệ tinh nhỏ gọn giúp phi công Mỹ kết nối với đồng đội trong vụ giải cứu vừa qua nặng khoảng 800gram, mang tên thiết bị định vị người sống sót và trốn thoát trong chiến đấu (CSEL).

CSEL do Boeing sản xuất, trông giống một chiếc radio quân sự kết hợp với máy tính cầm tay. Thiết bị được tích hợp vào áo phao cứu sinh của phi công và vẫn gắn chặt trên người sau khi nhảy dù thoát hiểm.

Thiết bị thường được gắn ở gần ngực hoặc phía trên thắt lưng để dễ dàng truy cập. Nó được thiết kế để chịu lực cực mạnh khi phi công thoát khỏi máy bay và truyền dữ liệu được mã hóa ngay lập tức. CSEL sẽ liên tục gửi tọa độ vị trí và các tin nhắn mã hóa ngắn bằng cách sử dụng tín hiệu nhảy tần nhanh, khiến các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương khó phát hiện.

Thiết bị siêu bền, chịu được điều kiện khắc nghiệt

CSEL được thiết kế với độ bền cao, có thể hoạt động sau khi ngâm trong nước sâu đến 10m và pin có thể hoạt động đến 21 ngày ở chế độ chờ. Giao diện của thiết bị đơn giản, cho phép vận hành trong bóng tối, dưới áp suất và thậm chí khi đeo găng tay.

Một trong những ưu điểm chính của thiết bị là khả năng truyền các tin nhắn được mã hóa, được xác định trước như “bị thương”, “kẻ thù ở gần” hoặc “sẵn sàng được giải cứu”, tránh việc phải liên lạc bằng giọng nói dẫn tới tiết lộ vị trí của người dùng. CSEL cũng có thể nhận chỉ thị từ các đội cứu hộ, chẳng hạn như hướng di chuyển đến các điểm giải cứu.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, thiết bị được kết nối với hệ thống dẫn đường của máy bay, cho phép nó tự động tải trước tọa độ và dữ liệu tình báo.

CSEL dựa vào các vệ tinh liên lạc quân sự để truyền dữ liệu từ lãnh thổ thù địch đến các trung tâm chỉ huy ở Mỹ và các căn cứ toàn cầu khác. Bốn trung tâm điều phối cứu hộ toàn cầu có thể ngay lập tức xác định thiết bị, liên kết nó với danh tính của phi công và truy cập dữ liệu cá nhân quan trọng như thông tin y tế và mã xác thực.