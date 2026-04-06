Trong các thông cáo trên kênh Telegram, hai hãng thông tấn Mehr và Fars của Iran cho biết Tướng Khademi đã bị hạ sát vào sáng 6/4.

“Trong hơn nửa thế kỷ bảo vệ cách mạng, hệ thống Hồi giáo và đất nước trong lĩnh vực tình báo và an ninh, vai trò đáng trân trọng của ông Khademi đã được ghi nhận… Thông tin về lễ tang và việc an táng ông Khademi sẽ được thông báo sau”, nhà chức trách Iran cho hay.

Tuy nhiên, tuyên bố trên không nêu chi tiết về việc quân đội Mỹ và Israel đã làm thế nào hạ sát Tướng Khademi.

Được biết, ông Khademi được đề bạt làm người đứng đầu lực lượng tình báo của IRGC vào giữa năm ngoái, thay cho Tướng Mohammad Kazemi thiệt mạng do đòn không kích của Không quân Israel ngày 15/6/2025.