Các hãng thông tấn Axios và Ynet News dẫn 4 nguồn tin Mỹ, Israel và khu vực nắm rõ vấn đề cho biết Pakistan đã soạn thảo thỏa thuận rồi trao đổi với Iran và Mỹ suốt đêm 5/4. Đề xuất thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột gồm 2 giai đoạn, đầu tiên là ngừng bắn và tiếp đó thỏa thuận toàn diện.

Nguồn tin cho hay tất cả các yếu tố phải được nhất trí trong ngày hôm nay (6/4) và những thống nhất ban đầu sẽ được lập ra dưới dạng một bản ghi nhớ, được hoàn thiện bằng điện tử thông qua Pakistan, kênh liên lạc duy nhất trong các cuộc đàm phán.

Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir đã liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Theo đề xuất, một lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, tiếp đó là mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong 15 - 20 ngày, các bên sẽ hoàn tất một giải pháp toàn diện hơn. Thỏa thuận, tạm gọi là “Hiệp định Islamabad”, sẽ bao gồm một khuôn khổ khu vực cho eo biển với các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng sẽ diễn ra tại Islamabad, Pakistan.

Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ Tehran đã nhận được đề xuất của Pakistan và đang xem xét, nhưng nhấn mạnh Tehran “sẽ không chấp nhận thời hạn hoặc áp lực” để đưa ra quyết định. Quan chức này nói thêm, Tehran sẽ không đồng ý mở cửa trở lại eo biển Hormuz để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Các quan chức Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cũng từ chối bình luận.

Trước đó, các quan chức Iran tuyên bố Tehran tìm kiếm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, với sự đảm bảo rằng nước này sẽ không bị Mỹ và Israel tấn công lần nữa. Iran đã nhận được thông điệp từ các bên trung gian hòa giải gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch quan trọng cho nguồn cung dầu toàn cầu.