Iran vừa giáng đòn chí mạng phá hủy radar AN/TPY-2 trị giá 500 triệu USD, ‘mắt thần’ của THAAD. Lỗ hổng phòng thủ khổng lồ khiến Israel dễ bị tên lửa Iran xuyên thủng, căn cứ Mỹ Vùng Vịnh rơi vào nguy cơ chết người.
Giữa cuộc xung đột rực lửa tại Trung Đông đầu năm 2026, Iran đã giáng đòn chí mạng phá hủy "mắt thần" AN/TPY-2, radar tối tân trị giá nửa tỷ USD của Mỹ, lõi cốt của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.
Sự cố này không chỉ làm suy yếu khả năng đánh chặn tên lửa Iran mà còn đe dọa trực tiếp an ninh Israel và các căn cứ Mỹ, biến cuộc chiến thành bài toán sinh tồn cho liên minh phương Tây.
Radar AN/TPY-2, do Raytheon (nay là RTX) sản xuất, là radar giám sát di động hoạt động ở băng tần X (8.55-10 GHz), sử dụng mảng ăng-ten quét điện tử chủ động (AESA) để phát hiện, theo dõi và phân biệt mục tiêu tên lửa đạn đạo ở khoảng cách xa và độ cao lớn.
Các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh, như Al Udeid tại Qatar hay các cơ sở ở UAE, cũng mất lớp bảo vệ quan trọng, dẫn đến tình trạng quá tải cho radar còn lại và tăng nguy cơ tên lửa Iran xuyên thủng.
Không có radar dự phòng sẵn sàng, Mỹ phải điều chuyển từ các khu vực khác, làm suy yếu phòng thủ toàn cầu và kéo dài thời gian khắc phục.
Theo phân tích từ Defence Security Asia, lỗ hổng này có thể làm phức tạp hóa việc chặn đứng "bão tên lửa" từ Iran, biến cuộc chiến thành lợi thế cho Tehran về mặt kinh tế và chiến lược, khi mỗi lần tấn công buộc Mỹ chi hàng triệu USD để đánh chặn mà không đảm bảo thành công.
Tóm lại, sự cố radar AN/TPY-2 không chỉ là mất mát vật chất mà còn đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến công nghệ, nơi Iran chứng minh khả năng vô hiệu hóa "lá chắn bất khả xâm phạm" của Mỹ, đe dọa trực tiếp an ninh Israel và các căn cứ Mỹ.
