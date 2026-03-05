Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, hay còn gọi là MIM-104, đang chứng minh sức mạnh vượt trội trong các cuộc xung đột hiện đại như ở Ukraine, nơi nó đã đánh chặn thành công các tên lửa siêu thanh như Kinzhal và Zircon. Với các nâng cấp công nghệ mới nhất từ năm 2025-2026, Patriot không chỉ tăng cường khả năng bao phủ 360 độ mà còn giải quyết điểm yếu cố hữu về hướng bắn, biến nó thành một trong những hệ thống phòng thủ hàng đầu thế giới, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa đa hướng.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot MIM-104. Ảnh: Lockheed Martin/twz.com

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot MIM-104 do Raytheon (nay là RTX) và Lockheed Martin phát triển, hoạt động như một nền tảng phòng không tích hợp, bao gồm radar đa chức năng, bệ phóng và tên lửa đánh chặn.

Tại lõi của hệ thống là radar AN/MPQ-65, một radar mảng pha đa chức năng hoạt động ở băng tần C, có khả năng phát hiện, theo dõi và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn.

Radar này có thể xử lý đồng thời nhiều mục tiêu, với phạm vi phát hiện vượt quá 100km đối với các mục tiêu như tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Công nghệ mảng pha cho phép quét điện tử nhanh chóng, giảm thời gian phản ứng và tăng độ chính xác trong môi trường nhiễu điện tử cao.

Bệ phóng M903, dạng xe kéo, có thể mang theo các tên lửa PAC-2 hoặc PAC-3, với khả năng triển khai cố định hoặc di động, phù hợp cho các đơn vị quân đội cơ giới hóa.

Toàn bộ hệ thống được kết nối qua hệ thống chỉ huy và kiểm soát lửa, cho phép tích hợp với mạng lưới phòng không lớn hơn như IAMD của Quân đội Mỹ.

Bệ phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Về thông số kỹ thuật, Patriot sử dụng các biến thể tên lửa đánh chặn đa dạng để đối phó với nhiều loại mối đe dọa.

Tên lửa PAC-2 sử dụng đầu đạn nổ mảnh, hiệu quả chống máy bay và tên lửa hành trình, với tầm bắn lên đến 160km và độ cao đánh chặn tối đa 24km.

Biến thể PAC-3 CRI áp dụng nguyên tắc va chạm động học "hit-to-kill", nghĩa là tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp mà không cần đầu đạn nổ, phù hợp cho các mục tiêu siêu thanh như tên lửa đạn đạo, với tầm bắn 40km và độ cao 20km.

Nâng cấp mới nhất là PAC-3 MSE, cải tiến động cơ và khả năng cơ động, vẫn sử dụng "hit-to-kill" nhưng tăng tầm bắn lên 60km và độ cao 24km, đồng thời nâng cao khả năng chống lại các mục tiêu cơ động cao như tên lửa đạn đạo có quỹ đạo thay đổi.

Những thông số này cho phép Patriot xử lý các cuộc tấn công lớn, đa vectơ, với xác suất tiêu diệt cao ngay cả trong điều kiện bị nhiễu điện tử từ đối phương.

Các nâng cấp gần đây từ năm 2025-2026 tập trung vào việc khắc phục hạn chế về phạm vi bao phủ và hướng bắn.

Radar LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) trưng bày tại AUSA 2025. Nguồn hình ảnh: ArmyRecognition

Radar LTAMDS mới, với hợp đồng sản xuất trị giá 1,03 tỷ USD từ RTX, thay thế radar cũ bằng thiết kế đa băng tần (chủ yếu C-band, kết hợp X-band cho độ phân giải cao và S-band cho giám sát), sử dụng công nghệ Gallium Nitride (GaN) để tăng công suất phát, độ nhạy và phạm vi phát hiện.

Radar LTAMDS cung cấp bao phủ 360 độ nhờ mảng chính và hai mảng phụ bên hông, loại bỏ điểm mù từ radar cũ chỉ quét theo lĩnh vực cố định, giúp hệ thống không cần xoay vị trí để đối phó với mối đe dọa từ phía sau.

Hơn nữa, chương trình tên lửa đánh chặn mới cho phép bắn "over-the-shoulder", tức là bắn ngược về phía sau mà không cần xoay bệ phóng, nhờ phần mềm nâng cấp và động học tên lửa cải tiến.

Điều này giải quyết vấn đề lãng phí năng lượng khi tên lửa phải quay đầu, dù có thể giảm xác suất tiêu diệt một phần.

Hợp đồng sản xuất 9,8 tỷ USD từ Lockheed Martin cho 1.970 tên lửa PAC-3 MSE đảm bảo nguồn cung dồi dào, với sản lượng tăng nhờ ca làm việc mở rộng và chuỗi cung ứng được đầu tư hơn 1 tỷ USD từ Raytheon.

Những cải tiến này xuất phát từ bài học thực chiến ở Ukraine, nơi Patriot đã chứng minh hiệu quả cao nhất trong các hệ thống phòng không, đánh chặn gần như mọi loại mục tiêu từ máy bay Su-34 đến tên lửa hypersonic Zircon.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Eurasiantimes.com

So sánh với các đối thủ cùng phân khúc, Patriot nổi bật về tính linh hoạt và tích hợp mạng lưới, nhưng vẫn tồn tại một số khác biệt so với hệ thống Nga và Trung Quốc.

Hệ thống S-400 của Nga, với bệ phóng dọc (vertical-launch), cho phép bắn mọi hướng mà không cần xoay launcher, vượt trội hơn Patriot cũ về tốc độ phản ứng đa vectơ, với tầm bắn lên đến 400km cho một số biến thể và khả năng chống nhiễu mạnh mẽ nhờ công nghệ Nga.

Tuy nhiên, Patriot với radar LTAMDS và bắn "over-the-shoulder" đang thu hẹp khoảng cách này, đồng thời vượt trội về độ chính xác "hit-to-kill" chống siêu vượt âm (hypersonic), như đã chứng minh ở Ukraine chống tên lửa Kinzhal, loại mà S-400 gặp khó khăn hơn trong môi trường thực chiến.

Tương tự, HQ-9 của Trung Quốc, dựa trên công nghệ S-300, cũng sử dụng bệ phóng dọc với tầm bắn 200km, nhưng kém Patriot về khả năng tích hợp với hệ thống chỉ huy NATO và độ tin cậy trong các cuộc xung đột thực tế.

Patriot còn lợi thế về sản xuất hàng loạt và hỗ trợ từ 18 quốc gia đối tác, giúp nó dễ dàng nâng cấp hơn so với các hệ thống Nga-Trung.

Dù vậy, S-400 có lợi thế về chi phí thấp hơn và khả năng chống radar tàng hình, buộc Patriot phải liên tục cải tiến để duy trì ưu thế.