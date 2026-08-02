Một cơ sở năng lượng của Israel. Ảnh: Shutterstock

Bản tin ngày 1/8 của Fars News cho biết Washington hiểu rõ các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu tại Vùng Vịnh và Israel đều nằm trong tầm bắn của các tên lửa chính xác của Iran nếu xung đột leo thang.

Trong số các cơ sở được xác định có mỏ dầu Ghawar và các nhà máy xử lý dầu Abqaiq, Khurais của Ảrập Xêút; nhà máy lọc dầu Ruwais và mỏ dầu ngoài khơi Zakum của Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE); mỏ khí đốt North Field và cảng xuất khẩu khí hóa lỏng Ras Laffan của Qatar; mỏ dầu Burgan của Kuwait; nhà máy lọc dầu Sitra và các cơ sở Ma’ameer của Bahrain; các mỏ khí đốt Leviathan và Tamar của Israel.

Theo Fars, các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu vì nhiều địa điểm trong số đó đóng vai trò then chốt đối với nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Hãng thông tấn này cũng nhắc lại rằng trong cuộc xung đột kéo dài 40 ngày, Iran đã tấn công cơ sở chế biến khí đốt lớn nhất thế giới tại Qatar sau khi mỏ khí Nam Pars của nước này bị tấn công.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự đoán Iran có thể trả đũa bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực nếu Mỹ phát động thêm một đợt không kích mới nhằm vào nước này.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công bổ sung, trong khi truyền thông Israel ngày 1/8 đưa tin nước này đang chuẩn bị cho khả năng Mỹ mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Hôm 1/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến nghị công dân Mỹ đang ở Trung Đông nên cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc sẵn sàng rời đi nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Bộ này cũng nhắc lại khuyến cáo những người đang ở Trung Đông cần hết sức thận trọng, nâng cao cảnh giác đồng thời chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa tạm thời và hoạt động đi lại bị gián đoạn.