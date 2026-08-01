Theo WANA, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran Ali Abdollahi ngày 1/8 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với các quốc gia Trung Đông có động thái hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột.

"Bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nước Mỹ, quốc gia gây hấn và phạm tội, sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa xung đột. Các hành vi của Washington đang đẩy khu vực tiến gần hơn tới một cuộc xung đột quy mô lớn", Thiếu tướng Abdollahi cho biết.

Chỉ huy Iran cũng nhận định rằng Washington đang sử dụng nền kinh tế, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các nguồn lực chiến lược của các nước Vùng Vịnh như một "lá chắn phòng thủ" cho lực lượng quân sự của Mỹ, đồng thời củng cố năng lực quân sự và an ninh của Israel.

Thiếu tướng Ali Abdollahi - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran. Ảnh: WANA

"Cộng đồng Hồi giáo trong khu vực cần theo dõi chặt chẽ các động thái của Mỹ, có tầm nhìn dài hạn và xem xét lại một cách căn bản quan hệ hợp tác an ninh với Washington", ông Abdollahi kêu gọi.

Cùng ngày 1/8, Đại sứ quán Mỹ tại Jordan đã phát đi cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân Mỹ tại Trung Đông nâng cao cảnh giác trong bối cảnh tình hình khu vực được đánh giá là "diễn biến nhanh và khó lường".

"Các hành động của Tehran đang rất khó đoán định. Công dân Mỹ trong khu vực cần đề cao cảnh giác, đồng thời chuẩn bị cho trường hợp các chuyến bay bị hủy đột ngột. Iran có thể mở rộng phạm vi tấn công sang các địa điểm chưa từng bị nhắm tới trước đây, ví dụ là Ai Cập", thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Ảrập Xêút lập liên minh quân sự bảo vệ Biển Đỏ

Theo New York Times, Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút ngày 31/7 đã thông báo về việc thành lập một liên minh phòng thủ đa quốc gia để ngăn chặn các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.

"Liên minh sẽ tăng cường an ninh hàng hải, bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo các tuyến đường thương mại quốc tế, bảo vệ các lợi ích hàng hải chung ở eo biển Bab el-Mandeb và vịnh Aden", Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút cho biết.

Theo truyền thông địa phương, có 14 quốc gia đã đồng ý tham gia liên minh, bao gồm Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia Vùng Vịnh như Oman và UAE không ủng hộ động thái của Riyadh. Hiện cũng chưa rõ liên minh sẽ hoạt động cụ thể ra sao.

Động thái của Riyadh xảy ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen liên tục nhắm mục tiêu vào các tàu của Ảrập Xêút ở biển Đỏ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran leo thang.