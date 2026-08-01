Lực lượng Mỹ tuần tra tại eo biển Hormuz. Video: CENTCOM

Theo nguồn tin của kênh CBS News, đợt tấn công này có thể là một trong những lần dữ dội nhất trong suốt chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ và Israel. Nó sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu của Iran.

Mỹ và Israel được cho đã thảo luận về việc kết thúc đợt tấn công trước khi các thị trường tài chính mở cửa trở lại vào ngày 3/8 do lo ngại những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất được thời điểm chấm dứt chiến dịch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với kế hoạch này. Theo các nguồn tin, kế hoạch tấn công đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp nội các Mỹ do ông Trump chủ trì hôm 31/7 tại Trại David, khu nghỉ dưỡng dành cho tổng thống.

Tờ Jerusalem Post đưa tin một quan chức Israel đã bác bỏ thông tin trên và tuyên bố: “Israel không hề hay biết về quyết định nối lại các hoạt động quân sự toàn diện cũng như không nhận được yêu cầu tham gia bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran".

Máy bay chiến đấu Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với đài CBS rằng trong cuộc họp nội các, ông Trump khẳng định “Mỹ sẽ chiến thắng và Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân dưới thời kỳ ông nắm quyền”.

Tổng thống Trump nói: "Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran rất mạnh và đến một lúc nào đó, Iran sẽ tuyên bố: Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa". Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Iran vẫn ở vị thế mạnh.

Mỹ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công trên khắp Iran trong những tuần gần đây, tuyên bố rằng đó là để đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Tehran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào những gì họ nói là các cơ sở và căn cứ quân sự của Mỹ ở một số quốc gia vùng Vịnh, bao gồm cả một căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Tình trạng leo thang diễn ra bất chấp một thỏa thuận sơ bộ do Pakistan làm trung gian đã được Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2 và mở đường cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.