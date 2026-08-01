Mỗi quả tên lửa SM-3 Mỹ phóng đi có giá 28 triệu USD. Ảnh: US Department of Defense

Theo hãng tin ABC, trong 5 tháng qua, các nhà phân tích ước tính Mỹ đã sử dụng hơn 100 tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) để hỗ trợ phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo của Iran.

Tên lửa SM-3 chỉ là một trong nhiều loại đạn dược quan trọng mà Lầu Năm Góc sử dụng cho chiến dịch Cuồng nộ dữ dội nhằm vào Tehran và việc đó đang tiêu tốn nguồn lực đáng kể.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ước tính chi phí của cuộc xung đột đến nay đã lên tới 37,5 tỷ USD và các nghị sĩ Mỹ cũng đã phê duyệt thêm kinh phí.

Theo các báo cáo, tên lửa là một trong những khoản chi lớn nhất của quân đội Mỹ liên quan đến xung đột, trong khi vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.

Mỗi quả tên lửa SM-3 Mỹ phóng đi ước tính có giá 28,7 triệu USD. Ảnh: ABC.net

Bản đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ về chi phí chiến dịch tại Iran cao hơn đáng kể so với mức 25 tỷ USD được trình lên Thượng viện vào tháng 4. Các nhà phân tích độc lập tin rằng con số này thậm chí có thể còn lớn hơn, bởi các quan chức Mỹ cho biết chỉ trong 6 ngày đầu tiên của cuộc xung đột Washington đã chi tới 11,3 tỷ USD.

Ông Nate Swanson, Giám đốc Dự án Chiến lược Iran thuộc Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ trong nhóm đàm phán về Iran dưới thời chính quyền Trump nhận định chi phí thực sự của cuộc xung đột cho đến nay "chắc chắn cao hơn nhiều". Ông Swanson nói: "Con số đó thực chất chỉ tính đến chi phí cho số đạn dược đã sử dụng chứ chưa tính đến thiệt hại đối với các cơ sở của Mỹ".

Vào cuối tháng 6, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ ước tính cuộc xung đột đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ tiêu tốn khoảng 40 tỷ USD.

Mỹ đang sử dụng hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran trong khu vực. Ảnh: US Department of Defense

Sau 5 tháng diễn ra cuộc đối đầu mà Tổng thống Donald Trump từng nói sẽ chỉ kéo dài vài tuần, xung đột với Iran đến nay đã khiến Mỹ phải chi hàng chục tỷ USD. Theo CSIS, riêng chi phí cho đạn dược đã lên tới khoảng 26 tỷ USD, chủ yếu do quân đội Mỹ sử dụng các loại vũ khí hiện đại và có giá thành rất đắt với tần suất cao.

Ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao thuộc Ban Quốc phòng và An ninh của CSIS đồng thời là đồng tác giả báo cáo cho biết:

"Điều khiến tôi bất ngờ nhất có lẽ là phần chi phí dành cho đạn lại lớn đến vậy, đặc biệt là các loại đạn hiện đại và có giá thành rất cao."

Theo phân tích của CSIS, Mỹ cũng đang sử dụng một số lượng lớn các loại vũ khí tấn công mặt đất tầm xa như Tomahawk và tên lửa không đối đất tầm xa (JASSM). Ước tính hơn 1.000 quả tên lửa mỗi loại đã được bắn, với chi phí khoảng 1,5 đến 3,6 triệu USD mỗi quả.

CSIS cho biết thông tin họ đưa ra dựa trên sự kết hợp các báo cáo chi phí ban đầu của Bộ Quốc phòng, dữ liệu về lực lượng tác chiến, báo cáo của các đối tác đồng minh vùng Vịnh và "các mô hình sử dụng vũ khí trong quá khứ".

UAV giá rẻ của Iran. Ảnh: Iranian Army

Trong khi Mỹ sử dụng nhiều vũ khí, đạn dược hiện đại, Iran lại tận dụng lợi thế vũ khí giá rẻ để chống trả. Iran sử dụng hàng nghìn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed để tàn phá các nước láng giềng vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ trong các đợt tấn công liên tiếp.

Theo các nhà phân tích, UAV tấn công một chiều của Iran chỉ có giá từ 20.000 tới 50.000 USD và một tên lửa tầm ngắn Fateh-110 của nước này có thể chỉ có giá vài trăm nghìn USD mỗi chiếc. Shahab-3, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung được Iran sử dụng thường xuyên, được ước tính có giá từ 1 đến 3 triệu USD.