Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội X hôm nay (4/7), Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tái khẳng định Tehran không muốn các thế lực bên ngoài khu vực nhúng tay vào những vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz chiến lược.

Các tàu hàng bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz hồi tháng 5/2026. Ảnh: Fars News

Ông Gharibabadi viết: “Eo biển Hormuz không phải là ‘sân khấu’ để các cường quốc ngoài khu vực phô trương sức mạnh quân sự. Iran với tư cách là cường quốc có trách nhiệm và là người đảm bảo an ninh cho eo biển, cảnh báo nghiêm túc về bất kỳ động thái quân sự nào ở tuyến hàng hải này. An ninh của eo biển Hormuz nằm trong tay các quốc gia ven biển, còn những kẻ tạo ra khủng hoảng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của hành động phiêu lưu mạo hiểm của họ. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng”.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh trang web của chính quyền Anh hôm 3/7 đã đăng thông cáo chung giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình eo biển Hormuz hiện nay.

Cụ thể, trong đoạn thông cáo, chính quyền Anh tiết lộ Oman nhất trí hợp tác với London và Paris nhằm đảm bảo eo biển Hormuz an toàn cho việc lưu thông hàng hải. Ngoài ra, Anh và Pháp cũng sẵn sàng triển khai lực lượng tham gia “Nhiệm vụ quân sự đa quốc gia” để hỗ trợ tự do hàng hải ở tuyến đường thủy này.

Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Oman chưa bình luận về tuyên bố nước này đã “nhất trí hợp tác với London và Paris” được Anh đưa ra.