Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp các biện pháp trừng phạt mới chống Tehran, nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu và hóa dầu bị Washington cáo buộc thuộc "hạm đội bóng tối" của Iran.

Theo đài CNBC, các biện pháp trừng phạt được công bố ngày 8/10 là một phần trong chiến dịch "Kẻ bị gạt ra ngoài lề kinh tế" của Bộ Tài chính Mỹ nhằm cắt đứt nguồn thu của Iran dành cho cuộc xung đột với Mỹ, chương trình chế tạo tên lửa, các cuộc tấn công mạng và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Tài chính Mỹ đã áp các biện pháp trừng phạt mới vào 17 tàu bị cáo buộc thuộc "hạm đội bóng tối" của Iran. Ảnh: Regtech Times

"Hành động hôm nay giáng đòn mạnh nhất từ trước đến nay vào cơ sở hạ tầng hàng hải bất hợp pháp còn lại của Iran bằng cách vô hiệu hóa phần lớn 'hạm đội bóng tối'. Bộ Tài chính Mỹ đang cắt đứt nguồn thu bất hợp pháp đáng kể cuối cùng của chính quyền này và tăng cường áp lực quốc tế để buộc Tehran phải chịu trách nhiệm", một quan chức thuộc Bộ Tài chính Mỹ nói với các phóng viên.

Giới quan sát cho biết động thái mới đã siết chặt hạn chế hơn nữa với hoạt động bán dầu mỏ của Iran sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của nước này vào ngày 14/7, tiếp sau sự đổ vỡ của Bản ghi nhớ Islamabad do Tehran và Washington ký kết hồi tháng 6.

Quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho hay Iran hiện chỉ còn lại khoảng 20 triệu thùng dầu thô trên các tàu nằm ngoài khu vực phong tỏa, tại các vùng biển gần Singapore, Malaysia và Trung Quốc. Một quan chức khác của Mỹ nói Iran đã ngừng hoạt động bốc dỡ dầu thô từ các tàu do lệnh phong tỏa và các biện pháp trừng phạt của Washington.

Các nhà phân tích nhận định việc Mỹ áp trừng phạt các tàu sau khi Iran đã giao gần như toàn bộ lượng dầu trên biển đồng nghĩa tác động của những biện pháp này sẽ không đáng kể.

Cùng ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng Washington đang có "các cuộc đối thoại hiệu quả" với Tehran về xung đột. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở xứ sở cờ hoa vào ngày 3/11 tới.