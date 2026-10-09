Tổng thống Trump cam kết sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực kinh tế đối với Tehran.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời khẳng định Washington và Tehran vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng.

"Chúng tôi sẽ không tấn công Iran trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11. Mỹ vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Iran. Mục tiêu của chúng tôi là ngăn không cho họ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tuy vậy, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép kinh tế với Iran. "Các biện pháp phong tỏa hàng hải với Iran sẽ được duy trì. Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, cả về kinh tế lẫn quân sự", ông Trump cho hay.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới với 17 tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu của Iran. Các tàu bị trừng phạt được đăng ký tại 12 khu vực tài phán và đã tham gia vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran.

"Washington đang cắt đứt nguồn tiền mà Tehran sử dụng để tiến hành các hoạt động quân sự trên khắp khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục vạch trần những đối tượng tạo điều kiện cho hoạt động bán dầu của Iran", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/10 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian bên lề một hội nghị ở Turkmenistan. Tại đây, ông Pezeshkian khẳng định quan hệ giữa Nga và Iran vẫn đang phát triển về mọi mặt, trong khi ông Putin nói cuộc xung đột Trung Đông "là vấn đề cấp bách nhất hiện nay".