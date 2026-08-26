Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn lời Thiếu tướng Alireza Elhami, Tư lệnh Lực lượng Phòng không thuộc quân đội Iran hôm nay (26/8) nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu trong cuộc chiến thứ 3 bị áp đặt lên đất nước. Những kinh nghiệm này rất hữu ích về mặt chiến thuật, sản xuất hệ thống cũng như triển khai và bố trí lực lượng. Chúng tôi đã thực hiện các thay đổi cho phù hợp".

Iran tuyên bố đã khôi phục và nâng cao năng lực quốc phòng, đồng thời chuyển từ phòng thủ sang tấn công trong cuộc đối đầu với Mỹ. Ảnh: WANA

Theo ông Elhami, dựa trên những kinh nghiệm đó, Iran đang sản xuất các hệ thống và trang thiết bị mới, tất cả đều hoàn toàn dựa vào kiến ​​thức và chuyên môn của chính nước này.

Hai nguồn tin am hiểu các đánh giá tình báo của Mỹ chia sẻ với đài CNN rằng vào tháng 5, Iran đã khởi động lại một phần hoạt động sản xuất máy bay không người lái (UAV) trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần, qua đó nhanh chóng khôi phục năng lực quân sự vốn bị suy giảm do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Cùng ngày, hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia cho hay Tehran có kế hoạch chuyển sang thế tấn công, thay vì phòng thủ để tự bảo vệ trước nguy cơ bị Mỹ tập kích thêm.

Ông Akraminia nói Iran đã thực hiện một số "chiến dịch phủ đầu" trong giai đoạn gần đây của cuộc xung đột, đồng thời khẳng định vụ tấn công của các lực lượng Tehran vào một căn cứ Mỹ tại Jordan đóng vai trò là biện pháp răn đe hiệu quả đối với các nỗ lực bắn phá từ phía Mỹ.

Ông Akraminia cũng thông báo Iran đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy do xung đột và đã tiếp nhận các trang thiết bị quân sự mới. Theo người phát ngôn của quân đội Iran, Tehran sẽ trao thưởng tiền cho bất kỳ ai bắt giữ được binh sĩ Mỹ nếu họ xâm nhập vào lãnh thổ Iran.

Liên quan đến eo biển Hormuz, ông Akraminia cho biết các tàu thuyền sẽ chịu sự giám sát của Iran trước khi đến khu vực này và chỉ được phép đi qua nếu có sự cho phép của Tehran.