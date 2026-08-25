Theo đài RT, Thủ tướng Netanyahu đưa ra cáo buộc gây sốc trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Kênh 14 của Israel hôm 24/8, xoay quanh vấn đề bố trí an ninh cho đối thủ chính trị trong nước của mình là Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, người đang đối đầu với ông trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27/10 tới.

Vợ chồng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) và hai con trai. Ảnh: Ariana News Daily

"Đây là một vụ việc khó tin. Iran đã nhắm mục tiêu vào một trong những người con trai của tôi. Iran đã cố gắng sát hại thằng bé”, ông Netanyahu nói. Thủ tướng Israel lập luận rằng việc bảo vệ ông Eisenkot suốt ngày đêm "không phải là chuyện xa xỉ" và cảnh báo nếu không có sự bảo vệ đó, phía Iran "sẽ thành công."

Ông Netanyahu có 2 người con trai là Yair và Avner. Ông không nói rõ mình đang ám chỉ đến người con nào cũng như không tiết lộ địa điểm hay phương thức mà Iran định dùng để tấn công người con đó.

Các phương tiện truyền thông Israel đưa tin riêng rẽ rằng vợ ông Netanyahu - bà Sara và cả hai người con trai đều đã được tăng cường chế độ bảo vệ của nhà nước từ tháng 7. Kênh 12 cho hay giới an ninh Israel đã biết về “âm mưu của Iran” từ vài tháng trước, nhưng quan đội đã cấm công bố thông tin này.

Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với chiến dịch tái tranh cử đầy khó khăn. Các cuộc thăm dò liên tiếp cho thấy khối cầm quyền của ông không thể giành được 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội Israel, trong khi các khảo sát khác cho thấy ông Eisenkot đang cạnh tranh sít sao hoặc thậm chí vượt qua ông Netanyahu và đảng Likud cầm quyền.

Các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 7 từng dự báo liên minh của ông Netanyahu sẽ thất bại trong tổng tuyển cử sắp tới, mặc dù phe đối lập đang bị chia rẽ cũng không có lộ trình rõ ràng để thành lập chính phủ.

Giới chức Iran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc của Thủ tướng Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng tuyên bố Tehran đã âm mưu ám sát ông, ngay cả trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào Iran ngày 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao Iran lúc đó Ali Khamenei thiệt mạng. “Tôi đã ra tay trước khi bọn họ kịp làm điều đó với tôi”, ông Trump kể về vụ việc trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 bế mạc, ông Trump đã được bí mật đưa khỏi chuyên cơ Không lực Một và di chuyển bằng một xe tải chở thực phẩm sang một máy bay quân sự khác sau khi Israel cung cấp thông tin tình báo về một âm mưu ám sát khác tình nghi do Iran chủ mưu. Chiến dịch đặc biệt này được giữ kín ngay cả với một số thành viên trong phái đoàn tháp tùng nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo các báo cáo, cơ quan tình báo Mỹ đánh giá thông tin do Israel cung cấp có “độ tin cậy thấp”, trong khi Tehran thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc họ có ý định ám sát ông Trump hoặc các quan chức Mỹ khác.