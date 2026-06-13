Tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Hãng WANA dẫn lời ông Araghchi nói tối 12/6 rằng Iran và Oman sẽ công bố một khuôn khổ mới để quản lý việc đi lại qua eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới. Eo biển Hormuz nằm giữa lãnh thổ Iran và Oman.

Ngoại trưởng Iran lưu ý, Tehran đã tiến hành các cuộc tham vấn rộng rãi với các nước trong khu vực cũng như với Trung Quốc, quốc gia chiếm khoảng 40% lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo ông Araghchi, Iran không có ý định áp đặt phí quá cảnh với tàu thuyền. Tuy nhiên, Iran cho rằng việc thu phí đối với các dịch vụ như quản lý giao thông, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường là hợp pháp. Theo đó, một khuôn khổ pháp lý mới để quản lý eo biển đang được xây dựng và các chi tiết thực thi dự kiến ​​sẽ được hoàn thiện trong vòng 60 ngày tới.

Nhà ngoại giao hàng đầu Iran mô tả eo biển Hormuz là một trong những công cụ răn đe quan trọng nhất của Iran.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 12/6 cũng bác bỏ những đồn đoán trên truyền thông về việc Iran sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Mỹ. Cơ quan này tuyên bố rõ là dự thảo đề xuất đang được xem xét nội bộ và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố, bất kỳ thông báo chính thức nào về một thỏa thuận tiềm năng đều phụ thuộc hoàn toàn vào việc đạt được kết luận cuối cùng. Ông nhấn mạnh, quy trình ra quyết định của Iran được xác định rõ ràng đồng thời yêu cầu các cơ quan nhà nước có liên quan phải xem xét kỹ lưỡng và đạt được sự đồng thuận về từng dòng lẫn chi tiết của văn bản trước khi bất kỳ thỏa thuận nào có thể được thực thi.

Tuyên bố này là sự phản hồi trực tiếp đối với các thông tin rộng rãi trên truyền thông nước ngoài và những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã đi tới một thỏa thuận cuối cùng và dự kiến ​​sẽ ký kết vào ngày 14/6 tại Geneva.

Ông Baghaei cho hay, thông tin về ký kết thỏa thuận là quá sớm và giải thích các chi tiết hậu cần liên quan đến cách thức hoặc địa điểm ký kết bản ghi nhớ thuộc về các giai đoạn sau của quá trình.