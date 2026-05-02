Theo tờ New York Times (NYT), khi Mỹ đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran cách đây hơn 10 năm, Ngoại trưởng Mỹ khi đó John Kerry là người phụ trách chính. Xuyên suốt quãng thời gian thương lượng kéo dài 20 tháng, ông Kerry đã gặp gỡ các quan chức Iran ít nhất 18 lần khác nhau. Tuy vậy, tình huống ở hiện tại lại rất khác với Ngoại trưởng Rubio.

"Đàm phán về hạt nhân là vấn đề rất quan trọng. Theo truyền thống, Ngoại trưởng Mỹ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các nhiệm vụ ngoại giao lớn nhất của đất nước, từ các hiệp ước kiểm soát vũ khí đến các thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, khi Tổng thống Donald Trump công bố phái đoàn tham gia đàm phán với Iran tại Pakistan vào tháng 4, tên của Ngoại trưởng Rubio đã không xuất hiện", NYT cho biết.

Trên thực tế, ông Rubio đã không tham gia một số cuộc họp của phái đoàn Mỹ liên quan tới Iran được tổ chức trong năm qua tại Geneva (Thụy Sĩ) và Doha (Qatar). Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng vắng mặt trong các cuộc đàm phán để giải quyết các cuộc xung đột Nga - Ukraine và Dải Gaza. Lần gần đây nhất ông Rubio tới Trung Đông là vào tháng 10/2025.

Theo giới quan sát, việc ông Rubio ít tham gia vào các cuộc đàm phán nước ngoài là do phải kiêm nhiệm thêm chức vụ cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã ủy thác phần lớn công việc ngoại giao cho những người khác, tiêu biểu là đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông là Jared Kushner. Ông Witkoff và ông Kushner hiện vẫn dẫn đầu các hoạt động ngoại giao với Iran, Ukraine và Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Politico vào năm ngoái, Ngoại trưởng Rubio cũng thừa nhận hai công việc của ông "chồng chéo nhau trong nhiều trường hợp", nhưng đây cũng không hẳn là điều xấu.

"Ngoại trưởng là người giám sát các nhà ngoại giao, đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới và các nhà hoạch định chính sách ngoại giao tại Washington. Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia điều phối các bộ và cơ quan, gồm cả Bộ Ngoại giao để đưa ra lời khuyên về chính sách cho tổng thống. Hai vai trò này phản ánh tầm ảnh hưởng lớn của ông Rubio đối với chính quyền Tổng thống Trump. Đối với ông Rubio, ít thời gian ở nước ngoài hơn có nghĩa là nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Tổng thống Trump để đưa ra những đề xuất kịp thời", một chuyên gia chính trị nói với NYT.