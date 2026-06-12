Mỹ và Iran đang đàm phán chấm dứt xung đột. Ảnh: WANA

Hãng IRNA và Mehr News đã nêu những điểm chính trong thỏa thuận sơ bộ giữa hai quốc gia. Văn bản này đề cập tới việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, gồm cả Lebanon. Mỹ sẽ cam kết "buộc Israel chấm dứt mọi hành động thù địch ở Beirut" nếu giao kèo được ký kết.

Về vấn đề hạt nhân, Iran sẽ chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào ngay lập tức. Tehran chỉ đồng ý tham gia đàm phán hạt nhân trong vòng 60 ngày sau khi ký kết bản ghi nhớ đồng thời khẳng định các cuộc thương thuyết chỉ diễn ra trong khuôn khổ các nguyên tắc cơ bản của nước này, bao gồm cả quyền làm giàu uranium.

Về eo biển Hormuz, các hãng thông tấn Iran nhấn mạnh Tehran sẽ không cam kết nhượng quyền quản lý eo biển hoặc “khôi phục tình trạng” trước xung đột. Bản ghi nhớ chỉ thảo luận về “việc bình thường hóa giao thông hàng hải” trên tuyến đường thủy này và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Mỹ sẽ không giữ vai trò gì trong việc quản lý eo biển mà chỉ được phối hợp với các quốc gia ven biển tại khu vực.

Về tài sản bị đóng băng của Iran, thỏa thuận đề cập tới việc giải ngân 24 tỷ USD từ quỹ bị đóng băng của Iran, một nửa trong số đó phải được giải ngân ngay lập tức sau khi ký kết. Hãng thông tấn IRNA cho biết, thỏa thuận sơ bộ khẳng định Iran đã “nhận được các đảm bảo cụ thể từ bên thứ ba” liên quan đến khoản thanh toán cuối cùng.

Ngoài ra, Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và vấn đề này sẽ được đưa ra xem xét trong thời hạn 60 ngày. Trong thời gian đó, Washington được cho là sẽ cam kết không điều thêm quân tới khu vực cũng như không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Về bồi thường những thiệt hại do xung đột gây ra, hãng tin Mehr cho biết, thỏa thuận bao gồm một kế hoạch tái thiết Iran với tổng trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Hãng thông tấn IRNA cho biết cơ chế thực hiện cụ thể sẽ được đàm phán trong vòng 60 ngày.

Về chương trình tên lửa đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm của Iran, Mehr cho biết đã có sự “loại bỏ dứt khoát” các vấn đề này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin, thỏa thuận vẫn cần các cơ quan liên quan xem xét và hoàn thiện.

Hãng tin CNN dẫn một số nguồn tin cho hay, lễ ký kết thỏa thuận có thể diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ sớm nhất là ngày 14/6.