Video mô phỏng vụ nổ hạt nhân làm dấy lên nhiều đồn đoán. Video: The Week

Theo hãng tin CNN, đoạn video gồm các hình ảnh đồ họa 3D cho thấy một luồng sáng xuất hiện tại một thành phố không xác định, rồi một đám mây hình nấm bốc lên giữa những đám khói.

Đoạn phim đã khiến mạng xã hội Iran dậy sóng với nhiều người suy đoán rằng kênh truyền hình trên đã bị tin tặc tấn công. Có tin đồn rằng các tin tặc có thể liên kết với các nhóm đối lập Iran lưu vong ở nước ngoài như "Adalat Ali" gây ra vụ việc trên. Những người khác lại suy đoán đó có thể là hành động của các quốc gia đang có xung đột trực tiếp với Iran.

IRIB sau đó giải thích đoạn phim trên lên sóng do lỗi biên tập. Đại diện của IRIB khẳng định đài này không bị tin tặc tấn công.

Nhóm tin tặc Handala thừa nhận tấn công mạng vào Mỹ. Ảnh: WANA

Hôm nay (12/6), nhóm tin tặc Handala đã nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập vào các cơ sở hạ tầng nước trên khắp bang California, Mỹ và hệ thống máy bay không người lái (UAV) an ninh của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Handala coi các cuộc tấn công mạng là đòn trả đũa trực tiếp đối với các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran.

Theo hãng tin WANA, trong một thông điệp nhắm vào Giám đốc FBI Kash Patel, nhóm Handala đã chế nhạo khoản tiền thưởng 10 triệu USD của FBI dành cho ai cung cấp danh tính các thành viên của nhóm.

Ngoài việc nhắm vào FBI, nhóm này còn đưa ra một loạt cảnh báo lạnh lùng liên quan đến an ninh quốc tế. Handala cảnh báo ban tổ chức FIFA World Cup rằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) có thể dễ dàng vượt qua hàng rào an ninh và xuất hiện ở bất cứ đâu. Nhóm cũng quả quyết có thể đang theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ ở Bahrain bằng cách khai thác các lỗ hổng trong hệ thống UAV MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ.