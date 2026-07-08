Theo WANA, hàng triệu người đã tập trung tại hai thành phố linh thiêng Najaf và Karbala của Iraq vào sáng 8/7 để tiễn đưa cố lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

"Linh cữu của ông Ali Khamenei được đưa đến Iraq vào tối 7/7 và đã được tiếp đón bởi các quan chức cấp cao của Baghdad. Tới sáng 8/7, các lễ rước quy mô lớn đã được tổ chức tại Najaf và Karbala", WANA cho biết.

Hàng triệu người có mặt tại Iraq để tham dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Video: WANA

Theo truyền thông Iraq, lễ đưa tang đã thu hút được một lượng lớn người tham dự, phản ánh mối liên hệ tôn giáo và tinh thần giữa nhiều người dân với Đại giáo chủ Ali Khamenei. Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi cùng lãnh đạo Phong trào Trí tuệ Quốc gia Iraq Ammar al-Hakim cũng có mặt tại Najaf để dự lễ.

"Số người tham gia lễ đưa tang tại Najaf đã vượt mốc 2,3 triệu người trong buổi sáng và dòng người vẫn tiếp tục đổ về", Trung tâm truyền thông của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (PMF) thông tin.

Hàng triệu người có mặt tại Iraq để tham dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Hàng triệu người có mặt tại Iraq để tham dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Video: WANA

Sau lễ rước ở Najaf, lĩnh cữu của cố lãnh tụ Iran đã được đưa tới Karbala để cử hành nghi thức cầu nguyện cuối cùng tại các đền thờ Imam Hussein và Hazrat Abbas. Đây là chặng cuối của các nghi lễ tại Iraq trước khi linh cữu được đưa về thành phố Mashhad của Iran để an táng vào ngày 9/7.

Ông Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích phủ đầu của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là người nắm quyền lãnh đạo tối cao của Iran suốt gần 4 thập kỷ.