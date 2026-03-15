Theo kênh NDTV, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 15/3 đã trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Anadolu về các thông tin cho rằng ông Netanyahu "đã bị Iran ám sát".

"Đó là các thông tin không đúng sự thật. Thủ tướng Netanyahu vẫn khỏe mạnh", Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Các tin đồn về tình trạng của ông Netanyahu bắt đầu gia tăng sau khi có thông tin cho rằng ông không tham dự cuộc họp "Hội đồng Chiến tranh" vào ngày 14/3. Hãng tin Tasnim của Iran sau đó còn đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng rằng Tehran đã tấn công nơi ở của Thủ tướng Netanyahu, khiến anh trai ông thiệt mạng và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir bị thương.

Ngoài ra, đoạn video về bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu vào ngày 6/3 cũng khiến nhiều người phải đặt câu hỏi. Trong video, có một khoảnh khắc cho thấy bàn tay của ông Netanyahu có 6 ngón, một dấu hiệu thường thấy của hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Trên thực tế, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 từng thông báo về việc tấn công nơi làm việc của ông Netanyahu, nhưng Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó đã phủ nhận.

Phát biểu công khai gần nhất của Thủ tướng Israel được ghi nhận vào ngày 13/3, khi ông bình luận về việc tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

"Tôi sẽ không bán bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ lãnh đạo nào của Iran. Nhưng tôi cũng không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch", ông Netanyahu nói.