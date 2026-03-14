Hãng WANA và Press TV đưa tin, IRGC hôm nay (14/3) cũng công bố một đoạn video ghi lại cảnh đơn vị hàng không vũ trụ của IRGC phóng một loạt UAV vào các vị trí của Mỹ và Israel, cung cấp cái nhìn chi tiết về một cuộc không kích có phối hợp chặt chẽ được triển khai từ một căn cứ ở sa mạc.

Hai đoạn video trên được công bố khi IRGC xác nhận giai đoạn thứ 48 của chiến dịch đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. IRGC tuyên bố, các cuộc tấn công đáp trả mới nhất của Iran được thực hiện với sự phối hợp của nhóm kháng chiến Hezbollah ở Lebanon.

Liên quan tới đảo Kharg - hòn đảo chiến lược của Iran vừa bị Mỹ oanh tạc, hãng tin CNN dẫn lời ông Ehsan Jahaniyan, phó thống đốc tỉnh Bushehr hôm nay (14/3) cho biết, việc xuất, nhập khẩu và hoạt động của các công ty dầu mỏ trên đảo vẫn diễn ra bình thường. "Trên đảo Kharg, thuộc Bushehr, hoạt động của các công ty dầu mỏ tại cảng xuất khẩu này đang diễn ra bình thường".

Theo ông Jahaniyan, cuộc tấn công không gây thương vong cho quân nhân, nhân viên công ty hay cư dân trên đảo. Truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết không có cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào trên đảo bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 tuyên bố, cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu của Iran đã phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo. Nhà lãnh đạo này đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ nếu Tehran tiếp tục ngăn chặn tàu thuyền sử dụng eo biển Hormuz.