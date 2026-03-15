Iran dọa trả đũa Ukraine. Ảnh: WANA

Theo RT, hôm qua (14/3), người đứng đầu ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội X, cảnh báo rằng Ukraine có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Iran. Bởi vì việc gửi các phương tiện phòng không đến khu vực để hỗ trợ các nước tấn công Iran sẽ cấu thành hành vi tham gia trực tiếp vào các hoạt động thù địch, từ đó trao cho Tehran quyền tấn công Kiev để tự vệ.

Ông Azizi viết: "Bằng việc cung cấp máy bay không người lái để hỗ trợ cho Israel, Ukraine đã thực sự bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, họ đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành mục tiêu hợp pháp của Iran".

Trong hai tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần ra tín hiệu sẵn sàng tham gia cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo này tuyên bố Mỹ đã yêu cầu Ukraine giúp bảo vệ các đồng minh vùng Vịnh trước các cuộc tấn công của Iran, trong khi các đối tác khu vực khác của Washington được cho là cũng đã liên hệ với Kiev.

Ông Zelensky cũng tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với một số quốc gia trong khu vực để bán cho họ các máy bay đánh chặn không người lái do Ukraine sản xuất và cử các đội phòng không giàu kinh nghiệm đến.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch của Mỹ, Israel chống Iran tiếp tục leo thang khắp Trung Đông với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lan rộng khắp khu vực.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã ảnh hưởng đến ngoại giao toàn cầu và các cuộc thảo luận an ninh liên quan đến Ukraine, bao gồm cả các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Kiev, Washington và Moscow.