Video: Israel không kích vào miền nam Lebanon đêm 8/12. Nguồn: An-Nahar

Tờ Times of Israel cho hay, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) trong đêm 8/12 đã thực hiện đòn không kích nhằm vào các cơ sở của lực lượng Hezbollah đặt tại miền nam Lebanon, trong đó có “trại huấn luyện của nhóm đặc nhiệm Radwan”.

Nguồn giấu tên của IDF cho biết: “Trại huấn luyện của đặc nhiệm Radwan đã được Hezbollah sử dụng làm nơi lên kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc tấn công chống lại Israel. Ngoài ra, chúng tôi cũng tập kích nhiều tòa nhà và một bãi phóng tên lửa ở miền nam Lebanon… Trại huấn luyện đó là mối đe dọa với Israel, và vi phạm thỏa thuận giữa chúng tôi và Lebanon”.

Đoạn video được tờ An-Nahar của Lebanon đăng tải trên mạng xã hội X rạng sáng 9/12 cho thấy, người dân sống tại khu vực giáp Thung lũng Rumeimin và vùng cao nguyên ở tỉnh Tuffah, Lebanon, đã ghi được khoảnh khắc các tiêm kích Israel thực hiện đợt ném bom.

Cho tới nay, các cơ quan chức năng Lebanon chưa đưa ra thống kê sơ bộ thiệt hại về người và tài sản do đòn không kích của Israel gây ra.