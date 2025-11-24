Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 23/11 đã thông báo về việc bắn hạ Haytham Ali Tabatabai, Tham mưu trưởng của nhóm Hezbollah. IDF sau đó cũng công bố một đoạn video ghi lại quá trình không kích mục tiêu.

"Tabatabai đã bị bắn hạ trong một cuộc không kích có chủ đích nhằm vào khu ngoại ô phía nam Beirut. Đối tượng này được coi là quan chức quyền lực thứ 2 của Hezbollah, chỉ xếp sau Tổng thư ký Naim Qassem. Kể từ cuối năm 2024, Tabatabai là người đảm nhiệm việc chỉ đạo các hoạt động chống Israel", IDF cho biết.

Chân dung chỉ huy Hezbollah Haytham Ali Tabatabai và hiện trường vụ không kích của IDF. Ảnh: Times of Israel

Cùng ngày, Hezbollah đã xác nhận việc chỉ huy Tabtabai thiệt mạng, đồng thời cảnh báo cuộc tấn công của IDF đã "vượt quá lằn ranh đỏ". Ban lãnh đạo Hezbollah đang thảo luận cách đáp trả hành động của Israel.

Ngoài ông Tabtabai, 4 thành viên khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ không kích của quân Israel bao gồm Ibrahim Ali Hussein, Rifaat Ahmed Hussein, Mustafa Asaad Barrou và Qassem Hussein Barjawi. Báo cáo của Bộ Y tế Lebanon cho biết thêm, cuộc không kích của IDF còn khiến 28 người khác bị thương.

IDF không kích vị trí của chỉ huy Hezbollah ở Beirut, Lebanon. Video: Times of Israel

Israel thời gian gần đây đã gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah, cáo buộc nhóm này vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài một năm và nỗ lực khôi phục năng lực quân sự. Tel Aviv cũng tỏ ra thất vọng trước việc chính phủ Lebanon không hành động để giải giáp Hezbollah.

"Cuộc không kích mới vào Beirut là phản ứng trước những vi phạm lặp lại của Hezbollah đối với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thỏa thuận ngừng bắn năm 2024", Bộ Ngoại giao Israel giải thích.