Quân đội Iran cũng cảnh báo các cuộc tấn công bằng tên lửa trong tương lai sẽ "lớn hơn 20 lần so với đòn tấn công trước đó".

Một quan chức quân sự cấp cao của Iran nói với hãng thông tấn Fars rằng, Tehran sẽ tiếp tục các cuộc tấn công Israel. Quan chức này trích dẫn tuyên bố từ các chỉ huy quân sự cấp cao Iran cho biết thêm, Tehran hiện có kế hoạch nhắm vào cả các căn cứ của Mỹ tại khu vực trong những ngày tới.

Đòn tấn công từ loạt tên lửa Iran vào Israel. Video: RT

Theo tờ Newsweek, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 13/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho hay, đợt tấn công của Israel vào một cơ sở hạt nhân của Iran đã gây "ô nhiễm phóng xạ và hóa chất".

"Israel đã phá hủy phần phía trên mặt đất của cơ sở hạt nhân Natanz. Không có dấu hiệu hư hại đối với các cơ sở làm giàu dưới lòng đất ở địa điểm này, nhưng tình trạng mất điện có thể đã ảnh hưởng đến các máy ly tâm. Phát hiện ô nhiễm phóng xạ và hóa chất tại cơ sở này", ông Grossi thông tin.

Lãnh đạo IAEA sau đó xác nhận, mặc dù mức độ phóng xạ bên ngoài xung quanh cơ sở Natanz không tăng, nhưng "đã phát hiện ô nhiễm bên trong, có thể được xử lý bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp".

Ông Grossi thậm chí bày tỏ bản thân sẵn sàng đến Iran để đánh giá tình hình trực tiếp. "Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh leo thang hơn nữa. Tôi xin nhắc lại bất kỳ hành động quân sự nào gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân đều có nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người dân Iran, khu vực và xa hơn thế", Tổng giám đốc IAEA nhấn mạnh.

Israel bắn chặn UAV của Iran. Video: Times of Israel

Cơ sở hạt nhân Natanz nằm cách thủ đô Tehran hơn 240km về phía nam và là một trong những địa điểm chính làm giàu uranium của Iran. Cơ sở này bao gồm một nhà máy ngầm quy mô lớn và một cơ sở nhỏ hơn trên mặt đất. Theo IAEA, Iran đã làm giàu uranium tại cơ sở Natanz đến độ tinh khiết 60% và gần với cấp độ sản xuất vũ khí.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định cơ sở Natanz chỉ bị hư hại bề ngoài và không có rò rỉ phóng xạ nào đe dọa đến sức khỏe cộng đồng. Phát ngôn viên Behrouz Kamalvandi quả quyết, các nhà máy ngầm ở cơ sở hạt nhân Natanz vẫn còn nguyên vẹn và sẽ sớm khôi phục hoạt động.

Tuy nhiên, ông Grossi nhắc lại cáo buộc của giới chức Iran về việc các cuộc tấn công của Israel đã gây ảnh hưởng đến nhiều địa điểm hạt nhân khác, bao gồm nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow và tổ hợp Esfahan.

"Tất cả những diễn biến này đều rất đáng lo ngại. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, không bao giờ được phép tấn công các cơ sở hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào, vì những hành động như vậy gây nguy hiểm cho cả con người và môi trường. Những cuộc tấn công như vậy có tác động nghiêm trọng đến sự an toàn, an ninh và bảo vệ hạt nhân cũng như hòa bình và an ninh của khu vực và quốc tế”, ông Grossi cho hay.

Công tác cứu hộ tại một địa điểm ở Israel bị tên lửa Iran tấn công. Ảnh: Times of Israel

Hôm 13/6, Israel đã triển khai đợt tấn công bất ngờ nhằm vào nhiều địa điểm hạt nhân và quân sự trên khắp lãnh thổ Iran, bao gồm các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở Tehran và các tỉnh phía tây.

Theo quân đội Israel, 200 chiến đấu cơ được triển khai trong cuộc tấn công phối hợp, khiến các quan chức quân sự cấp cao Iran gồm cả Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Ali Shamkhani, cố vấn chủ chốt của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Cuối ngày 13/6, Iran đã bắn hàng trăm tên lửa đạn đạo về phía Israel để đáp trả đòn không kích trước đó của đối phương. Theo các nguồn tin, hơn 40 người ở Israel đã thương vong sau động thái trả đũa của quốc gia Hồi giáo. Thiệt hại vật chất tại Israel cũng được ghi nhận.