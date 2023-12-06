CNN dẫn thông cáo được IDF công bố trên mạng xã hội X hôm nay (6/12) cho biết, địa điểm kho vũ khí trên của Hamas nằm gần một trường học và trạm y tế “và đây là một trong những kho khí tài lớn nhất từng được binh sĩ Israel phát hiện ở Dải Gaza”.

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Một số khí tài trong kho vũ khí Israel thu giữ ở phía bắc Gaza. Ảnh: IDF/ X

“Kho vũ khí trên chứa hàng trăm quả tên lửa và súng phóng lựu chống tăng không giật đủ các loại; thuốc nổ; nhiều loại tên lửa tầm xa từng nhằm vào trung tâm Israel và nhiều phương tiện bay không người lái. Một vài vũ khí trong số đó được chuyển đi để điều tra thêm, trong khi một số khác bị tiêu hủy ở một cánh đồng gần đó”, thông cáo viết.

IDF sau đó đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh nhiều xe tải quân sự Israel được điều động cho nhiệm vụ vận chuyển một số tên lửa lớn, trong khi các binh sĩ Israel kiểm kê đạn cối, thuốc nổ hay máy bay không người lái (UAV) có trong kho vũ khí trên.

Video: IDF/ X

Israel bắn hạ tên lửa trên Biển Đỏ

IDF cho biết, một tên lửa đất đối đất được cho là xuất phát từ Yemen đã bị đơn vị phòng không của họ bắn tới trên vùng trời Biển Đỏ hôm nay. “Vụ việc trên đã kích hoạt hệ thống còi báo động ở thành phố Eilat thuộc vùng cực nam Israel, nhưng tên lửa trên không xâm nhập không phận Israel và không tạo ra mối đe dọa nhằm vào dân thường”. 

Theo IDF, họ đã đánh chặn tên lửa đất đối đất trên bằng hệ thống phòng không tầm xa Arrow.