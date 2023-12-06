{"article":{"id":"2223858","title":"Israel thu kho vũ khí Hamas ở phía bắc Gaza, bắn hạ tên lửa trên Biển Đỏ","description":"Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, các binh sĩ của họ đã thu giữ một kho vũ khí lớn của Hamas nằm ở phía bắc Dải Gaza.","contentObject":"<p>CNN dẫn thông cáo được IDF công bố trên mạng xã hội X hôm nay (6/12) cho biết, địa điểm kho vũ khí trên của <a href=\"https://vietnamnet.vn/hamas-tag5429192589172732246.html\" target=\"_blank\">Hamas</a> nằm gần một trường học và trạm y tế “và đây là một trong những kho khí tài lớn nhất từng được binh sĩ Israel phát hiện ở Dải Gaza”.</p>\n<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-1-1287.jpg?width=768&s=B97HBOcptNCWaSoevu2Tmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-1-1287.jpg?width=1024&s=Ip5hYswIjcsFVHWKQG0pXw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-1-1287.jpg?width=0&s=ER1Wj4GkeqHiHZqYX0f2QQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-1-1287.jpg?width=768&s=B97HBOcptNCWaSoevu2Tmw\" alt=\"israel 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-1-1287.jpg?width=260&s=mr8C604ukT9ZEeaHdGDMjw\"></picture>\n<figcaption>Một số khí tài trong kho vũ khí Israel thu giữ ở phía bắc Gaza. Ảnh: IDF/ X</figcaption>\n</figure>\n<p>“Kho vũ khí trên chứa hàng trăm quả tên lửa và súng phóng lựu chống tăng không giật đủ các loại; thuốc nổ; nhiều loại tên lửa tầm xa từng nhằm vào trung tâm <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\" target=\"_blank\">Israel</a> và nhiều phương tiện bay không người lái. Một vài vũ khí trong số đó được chuyển đi để điều tra thêm, trong khi một số khác bị tiêu hủy ở một cánh đồng gần đó”, thông cáo viết.</p>\n<p>IDF sau đó đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh nhiều xe tải quân sự Israel được điều động cho nhiệm vụ vận chuyển một số tên lửa lớn, trong khi các binh sĩ Israel kiểm kê đạn cối, thuốc nổ hay máy bay không người lái (UAV) có trong kho vũ khí trên.</p>\n<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UXYW.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Video: IDF/ X</em></p>\n<p><strong>Israel bắn hạ tên lửa trên Biển Đỏ</strong></p>\n<p>IDF cho biết, một tên lửa đất đối đất được cho là xuất phát từ Yemen đã bị đơn vị phòng không của họ bắn tới trên vùng trời Biển Đỏ hôm nay. “Vụ việc trên đã kích hoạt hệ thống còi báo động ở thành phố Eilat thuộc vùng cực nam Israel, nhưng tên lửa trên không xâm nhập không phận Israel và không tạo ra mối đe dọa nhằm vào dân thường”. </p>\n<p>Theo IDF, họ đã đánh chặn tên lửa đất đối đất trên bằng hệ thống phòng không tầm xa Arrow.</p>\n<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701870902245\" data-temp=\"template20\">\n<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2223793\"><a href=\"/israel-nhan-dinh-thoi-diem-dat-lenh-ngung-ban-moi-giao-tranh-ac-liet-o-gaza-2223793.html\"><picture><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/giao-tranh-ac-liet-o-gaza-israel-nhan-dinh-thoi-diem-dat-lenh-ngung-ban-moi-1061.jpg?width=0&s=OWk_ZLRdeV0N6W-RV3oMXg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/giao-tranh-ac-liet-o-gaza-israel-nhan-dinh-thoi-diem-dat-lenh-ngung-ban-moi-1061.jpg?width=260&s=EJV6QHUFfLMkWPCuRqDY6w\" alt=\"Giao tranh ác liệt ở Gaza, Israel nhận định thời điểm đạt lệnh ngừng bắn mới\"></picture></a>\n<div class=\"insert-wiki-content\">\n<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/israel-nhan-dinh-thoi-diem-dat-lenh-ngung-ban-moi-giao-tranh-ac-liet-o-gaza-2223793.html\">Giao tranh ác liệt ở Gaza, Israel nhận định thời điểm đạt lệnh ngừng bắn mới</a></h3>\n<div class=\"insert-wiki-description\">Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đang tiếp tục các trận giao tranh ác liệt với Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.</div>\n</div>\n</article>\n<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2223735\"><a href=\"/israel-tiet-lo-so-dan-phao-da-su-dung-giao-tranh-o-gaza-ac-liet-chua-tung-co-2223735.html\"><picture><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-tiet-lo-so-dan-phao-da-su-dung-giao-tranh-o-gaza-ac-liet-chua-tung-co-826.jpg?width=0&s=Va-QcgP3WdHuldr_-MDZ-A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-tiet-lo-so-dan-phao-da-su-dung-giao-tranh-o-gaza-ac-liet-chua-tung-co-826.jpg?width=260&s=0YMhW-wT0GStv0kRSjrfVw\" alt=\"Israel tiết lộ số đạn pháo đã sử dụng, giao tranh ở Gaza ác liệt chưa từng có\"></picture></a>\n<div class=\"insert-wiki-content\">\n<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/israel-tiet-lo-so-dan-phao-da-su-dung-giao-tranh-o-gaza-ac-liet-chua-tung-co-2223735.html\">Israel tiết lộ số đạn pháo đã sử dụng, giao tranh ở Gaza ác liệt chưa từng có</a></h3>\n<div class=\"insert-wiki-description\">Quân đội Israel đã tấn công thành phố chính của miền Nam Dải Gaza trong cuộc giao tranh mà Israel cho là ác liệt nhất kể từ khi lực lượng nước này bắt đầu chiến dịch trên bộ.</div>\n</div>\n</article>\n<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2223629\"><a href=\"/lhq-len-an-israel-ve-ti-le-dan-thiet-mang-palestine-giuc-hoi-dong-bao-an-ra-tay-2223629.html\"><picture><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lhq-len-an-israel-ve-ti-le-dan-thiet-mang-palestine-giuc-hoi-dong-bao-an-ra-tay-564.jpg?width=0&s=DCG80IhpW7ePWH9U0qauKA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lhq-len-an-israel-ve-ti-le-dan-thiet-mang-palestine-giuc-hoi-dong-bao-an-ra-tay-564.jpg?width=260&s=GbMjq81HC1zj0VNG9Buikw\" alt=\"LHQ lên án Israel về tỉ lệ dân thiệt mạng, Palestine giục Hội đồng Bảo an ra tay\"></picture></a>\n<div class=\"insert-wiki-content\">\n<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/lhq-len-an-israel-ve-ti-le-dan-thiet-mang-palestine-giuc-hoi-dong-bao-an-ra-tay-2223629.html\">LHQ lên án Israel về tỉ lệ dân thiệt mạng, Palestine giục Hội đồng Bảo an ra tay</a></h3>\n<div class=\"insert-wiki-description\">Liên Hợp Quốc đã chỉ trích phát biểu của đại diện quân đội Israel về tỉ lệ dân thường thiệt mạng “chấp nhận được” ở Dải Gaza trong chiến dịch quân sự chống Hamas.</div>\n</div>\n</article>\n</div>","displayType":1,"options":65536,"category":{"name":"Thế 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Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, các binh sĩ của họ đã thu giữ một kho vũ khí lớn của Hamas nằm ở phía bắc Dải Gaza.
CNN dẫn thông cáo được IDF công bố trên mạng xã hội X hôm nay (6/12) cho biết, địa điểm kho vũ khí trên của Hamas nằm gần một trường học và trạm y tế “và đây là một trong những kho khí tài lớn nhất từng được binh sĩ Israel phát hiện ở Dải Gaza”.
“Kho vũ khí trên chứa hàng trăm quả tên lửa và súng phóng lựu chống tăng không giật đủ các loại; thuốc nổ; nhiều loại tên lửa tầm xa từng nhằm vào trung tâm Israel và nhiều phương tiện bay không người lái. Một vài vũ khí trong số đó được chuyển đi để điều tra thêm, trong khi một số khác bị tiêu hủy ở một cánh đồng gần đó”, thông cáo viết.
IDF sau đó đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh nhiều xe tải quân sự Israel được điều động cho nhiệm vụ vận chuyển một số tên lửa lớn, trong khi các binh sĩ Israel kiểm kê đạn cối, thuốc nổ hay máy bay không người lái (UAV) có trong kho vũ khí trên.
Video: IDF/ X
Israel bắn hạ tên lửa trên Biển Đỏ
IDF cho biết, một tên lửa đất đối đất được cho là xuất phát từ Yemen đã bị đơn vị phòng không của họ bắn tới trên vùng trời Biển Đỏ hôm nay. “Vụ việc trên đã kích hoạt hệ thống còi báo động ở thành phố Eilat thuộc vùng cực nam Israel, nhưng tên lửa trên không xâm nhập không phận Israel và không tạo ra mối đe dọa nhằm vào dân thường”.
Theo IDF, họ đã đánh chặn tên lửa đất đối đất trên bằng hệ thống phòng không tầm xa Arrow.