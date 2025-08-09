Hệ thống David's Sling trong một lần phóng tên lửa Stunner. Ảnh: Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.

Công nghệ tên lửa David’s Sling: Lá chắn phòng không tiên tiến của Israel

Hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling là một trong những thành tựu nổi bật của Israel trong lĩnh vực quốc phòng, đóng vai trò quan trọng trong kiến trúc phòng thủ không gian đa tầng của nước này.

Được phát triển bởi Rafael Advanced Defense Systems (Israel) và Raytheon (Mỹ), hệ thống này đã chứng minh khả năng vượt trội trong việc đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa, máy bay không người lái (UAV), và các loại vũ khí trên không khác.

David’s Sling được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa tầm trung, bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay và UAV, với tầm bắn từ 40 đến 300km.

Hệ thống này nằm ở tầng giữa trong kiến trúc phòng thủ không gian đa tầng của Israel, bổ sung cho Iron Dome (chống tên lửa tầm ngắn) và Arrow (chống tên lửa đạn đạo tầm xa), đồng thời chuẩn bị tích hợp với hệ thống Iron Beam trong tương lai, sử dụng công nghệ laser để vô hiệu hóa mục tiêu.

Các thành phần chính của David’s Sling bao gồm: Tên lửa đánh chặn Stunner là tên lửa hai giai đoạn, được trang bị hệ thống dẫn đường kép (radar và cảm biến quang điện tử) để phân biệt mục tiêu thật với mồi nhử.

Tên lửa này sử dụng phương pháp "hit-to-kill" (va chạm trực tiếp để phá hủy mục tiêu), giúp tăng hiệu quả và giảm kích thước so với các tên lửa mang đầu đạn nổ truyền thống. Stunner có tốc độ tối đa lên tới Mach 7.5 và khả năng hoạt động ở độ cao lên đến 15km.

Radar EL/M-2084 Multi-Mission Radar (MMR): Được phát triển bởi Elta (một chi nhánh của Israel Aerospace Industries), radar này có khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu ở các độ cao và tốc độ khác nhau, đảm bảo khả năng đối phó với các cuộc tấn công bão hòa.

Trung tâm quản lý và chỉ huy (BMC): Do Elbit Systems phát triển, trung tâm này tính toán quỹ đạo của mối đe dọa, lựa chọn tên lửa đánh chặn tối ưu và điều khiển quá trình phóng.

Tên lửa đánh chặn Stunner của tổ hợp phòng thủ David's Sling. Ảnh: bastion-karpenko.ru

Các thử nghiệm thành công gần đây

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel vào ngày 4/8, David’s Sling đã hoàn thành một loạt các bài kiểm tra bắn đạn thật tiên tiến, được thực hiện trong bối cảnh cuộc xung đột “Swords of Iron” (thanh gươm sắt) và chiến dịch “Operation Rising Lion” (sư tử trỗi dậy).

Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố hoàn tất thành công loạt thử nghiệm mở rộng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling. Video: israelnationalnews.com

Các thử nghiệm này, do Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) phối hợp với Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) và Rafael thực hiện, đã mô phỏng các kịch bản đe dọa tương lai, bao gồm tên lửa hành trình, UAV và tên lửa tầm xa.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đã được nâng cấp đáng kể, với khả năng cải thiện hiệu suất trong các tình huống chiến đấu phức tạp.

David’s Sling đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn các mục tiêu, góp phần cứu sống nhiều người và ngăn chặn thiệt hại lớn trong các cuộc xung đột gần đây, đặc biệt là trong việc đối phó với các tên lửa đạn đạo do Iran phóng vào Israel trong tháng 6/2025.

Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố hoàn tất thành công loạt thử nghiệm mở rộng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling – một trong 3 trụ cột của lá chắn phòng không đa tầng Israel, bên cạnh Iron Dome và Arrow. Ảnh: caliber.az

Vai trò chiến lược, tác động quốc tế và thách thức - triển vọng

David’s Sling không chỉ là công cụ phòng thủ mà còn là biểu tượng cho sự hợp tác công nghệ giữa Israel và Hoa Kỳ.

Việc nâng cấp hệ thống này phản ánh nhu cầu cấp bách của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi từ các đối thủ khu vực, đặc biệt là Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Thiếu tướng Amir Baram, Tổng Giám đốc Bộ Quốc phòng Israel, nhấn mạnh: “Kẻ thù không ngừng thử thách hệ thống phòng không của chúng tôi, vì vậy Israel phải liên tục nâng cấp và đẩy nhanh các công nghệ đột phá để duy trì lợi thế quyết định.”

Hệ thống này cũng thu hút sự chú ý quốc tế. Năm 2023, Phần Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu ký hợp đồng mua David’s Sling, với giá trị 345 triệu USD, nhằm nâng cấp khả năng phòng không trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tốc độ cao.

Ngoài ra, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Thụy Sĩ cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống này, cho thấy tiềm năng xuất khẩu của David’s Sling trong bối cảnh các mối đe dọa tên lửa toàn cầu ngày càng gia tăng.

Mặc dù đạt được nhiều thành công, David’s Sling cũng từng đối mặt với những thách thức. Năm 2018, hệ thống này thất bại trong việc đánh chặn hai tên lửa Tochka do Syria phóng, với lý do được cho là các vấn đề kỹ thuật.

Tuy nhiên, Israel đã rút ra bài học và cải tiến hệ thống, dẫn đến các thành công trong những năm gần đây, bao gồm việc đánh chặn tên lửa từ Gaza và Iran.

Trong tương lai, David’s Sling được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nâng cấp để đối phó với các mối đe dọa mới, như tên lửa siêu thanh và UAV tiên tiến.

Sự kết hợp với các hệ thống khác trong kiến trúc phòng thủ đa tầng của Israel, cùng với sự hỗ trợ từ Mỹ, đảm bảo rằng hệ thống này sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ không phận và dân thường Israel.

(Theo Israelnationalnews.com, Defensenews.com, Moshiach.ru)