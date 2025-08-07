Hệ thống tên lửa pháo binh di động toàn cầu GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System) là bước đột phá trong công nghệ vũ khí hiện đại, được phát triển bởi sự hợp tác giữa hai "gã khổng lồ" trong ngành công nghiệp quốc phòng: Lockheed Martin (Mỹ) và Rheinmetall (Đức).

Với lần thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên thành công tại bãi thử White Sands, New Mexico vào ngày 4/8, GMARS đã chứng minh tiềm năng trở thành một nền tảng hỏa lực mạnh mẽ, linh hoạt và có khả năng tương tác cao với các hệ thống hiện có của NATO.

Bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật, khả năng kỹ thuật và ý nghĩa chiến lược của GMARS dựa trên các nguồn thông tin Business Insider, European Security & Defence và Defence Blog.

Tập đoàn cung cấp vũ khí số 1 cho Lầu Năm Góc – Lockheed Martin của Mỹ – cùng tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức Rheinmetall đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên của hệ thống GMARS, qua đó thúc đẩy chương trình phát triển bệ phóng tên lửa thế hệ mới, được thiết kế để tương thích với NATO và có khả năng tấn công tầm xa. Ảnh: Lockheed Martin

Tổng quan về GMARS

GMARS là hệ thống phóng tên lửa di động được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các hệ thống pháo binh tầm xa có độ chính xác cao, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại như xung đột Nga-Ukraine và các căng thẳng địa chính trị ở châu Âu.

Được xây dựng dựa trên khung gầm xe tải chiến thuật HX 8x8 của Rheinmetall, GMARS kết hợp các thành phần đã được chứng minh thực chiến từ hai hệ thống nổi tiếng của Mỹ là M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) và M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).

Tuy nhiên, GMARS vượt trội hơn HIMARS về khả năng mang đạn, với sức chứa gấp đôi, và được tối ưu hóa cho tính di động, khả năng sống sót và sự tương thích với các hệ thống đồng minh.

GMARS được thiết kế với tính linh hoạt cao, cho phép phóng nhiều loại đạn dược tầm xa chính xác, bao gồm.

GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System): Tên lửa dẫn đường với tầm bắn tiêu chuẩn khoảng 70km và phiên bản mở rộng (ER GMLRS) lên tới 150km.

Trong lần thử nghiệm đầu tiên, GMARS đã phóng thành công các tên lửa GMLRS, chứng minh độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống.

ATACMS (Army Tactical Missile System): Tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn lên tới 300km.

PrSM (Precision Strike Missile): Tên lửa tấn công chính xác mới với tầm bắn khoảng 500km, được xem là thế hệ kế tiếp của ATACMS.

Theo Rheinmetall và Lockheed Martin, GMARS có khả năng tích hợp các loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất và đạn pháo 122mm trong tương lai, tăng cường sự đa dạng trong các nhiệm vụ hỏa lực.

Hệ thống này có thể mang theo tối đa 12 tên lửa GMLRS (hoặc ER GMLRS), 2 ATACMS hoặc 4 PrSM, gấp đôi sức chứa của HIMARS (chỉ mang được 6 GMLRS hoặc 1 ATACMS).

Khả năng mang đạn lớn hơn, kết hợp với khung gầm xe tải 8x8 HX của Rheinmetall, mang lại sự cơ động vượt trội so với hệ thống M270 chạy xích, đồng thời giảm dấu vết hậu cần so với các nền tảng truyền thống.

Xe GMARS có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h và tầm hoạt động lên tới 700km với một lần đổ đầy nhiên liệu.

Hệ thống không cần chân chống khi triển khai, cho phép bố trí nhanh chóng và phóng đạn trong mọi điều kiện thời tiết.

Một hệ thống cần cẩu và tời tích hợp giúp tái nạp đạn nhanh chóng, nâng cao hiệu quả tác chiến trên chiến trường.

Hệ thống GMARS vừa được bắn thử đạn thật lần đầu tiên tại bãi thử tên lửa White Sands, bang New Mexico. Được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa Lockheed Martin và Rheinmetall, bệ phóng này được thiết kế để tương thích với các hệ thống M270 và HIMARS. Ảnh: Quân đội Mỹ

Tính tương thích và ý nghĩa chiến lược

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của GMARS là khả năng tương tác cao với các hệ thống hiện có của Mỹ và các đồng minh NATO, đặc biệt là M270A2 và HIMARS.

Với khoảng 80% điểm chung về đạn dược và chuỗi hậu cần với HIMARS, GMARS đảm bảo khả năng tích hợp liền mạch vào các lực lượng đa quốc gia, đặc biệt ở châu Âu.

Điều này đáp ứng nhu cầu cấp bách về tính tương thích giữa các hệ thống vũ khí của quân đội Mỹ và các đồng minh, như được Tướng Christopher Donahue, Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, nhấn mạnh vào tháng 7/2025.

GMARS được định vị như một giải pháp tập trung vào châu Âu, với việc sản xuất dự kiến diễn ra tại Đức, giúp giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống do Mỹ sản xuất như HIMARS.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các quốc gia NATO, đặc biệt là Đức, đang tìm cách thay thế các hệ thống MARS II (phiên bản châu Âu của M270) đã lỗi thời.

Đức hiện có yêu cầu mua 70 bệ phóng mới, và GMARS đang cạnh tranh trực tiếp với hệ thống Euro-PULS để đáp ứng nhu cầu này.

Sự phát triển của GMARS cũng phản ánh bài học từ cuộc xung đột ở Ukraine, nơi các hệ thống HIMARS và M270 đã chứng minh giá trị trong việc tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược của Nga, như kho đạn, trung tâm chỉ huy và các công sự kiên cố.

Tuy nhiên, nhu cầu về hỏa lực mạnh hơn, cơ động hơn và khả năng tích hợp tốt hơn đã thúc đẩy sự ra đời của GMARS.

Hệ thống này không chỉ tăng cường năng lực tác chiến mà còn mang lại lợi thế chiến lược cho các quốc gia NATO, đặc biệt là các nước Baltic và Đông Âu, trong việc đối phó với mối đe dọa từ Nga.

Tiến sĩ Björn Bernhard, Giám đốc điều hành Rheinmetall Vehicle Systems Europe, cho biết: “Cuộc bắn đạn thật thành công cho thấy độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống, và chúng tôi tin tưởng rằng GMARS sẽ đáp ứng được các nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng.” Ảnh: Lockheed Martin

Tương lai và triển vọng

Sau lần thử nghiệm bắn đạn thật thành công, GMARS đang bước vào giai đoạn kiểm định để sớm đưa vào sản xuất.

Lockheed Martin và Rheinmetall dự kiến sẽ tiếp tục phát triển hệ thống, với kế hoạch tích hợp các loại đạn mới, bao gồm tên lửa hành trình và đạn pháo 122mm, để tăng cường tính linh hoạt.

Các quốc gia NATO như Đức, Pháp, Ba Lan và Ý đã bày tỏ sự quan tâm đến GMARS, với các đơn vị hoạt động đầu tiên dự kiến được triển khai vào đầu năm 2026.

Ngoài ra, GMARS còn có tiềm năng mở rộng thị trường ra ngoài châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống pháo binh di động đang tăng cao ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi các quốc gia như Úc và Nhật Bản đang tìm cách tăng cường khả năng tấn công tầm xa để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc.