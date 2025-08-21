Ảnh: DW

Các công tố viên Đức hôm nay (21/8) cho biết, người đàn ông trên được xác định là Sergey K, bị bắt gần Rimini, Italia theo lệnh bắt giữ của châu Âu. Các nhà điều tra Đức tin, người này đã chỉ huy một đơn vị gây ra các vụ nổ trên một số đoạn đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc của Nga hồi tháng 9/2022.

Các vụ phá hoại đã làm vỡ cả đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 ở biển Baltic và dẫn tới một chiến dịch lớn nhằm tìm ra người phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Ban đầu, các điệp viên Nga bị cáo buộc là thủ phạm. Tuy nhiên, các công tố viên Đức sau đó đã lần ra dấu vết của một thuyền buồm có liên quan tới các vụ tấn công và công dân Ukraine.

Các nhà điều tra cho biết, Sergey K là thành viên của nhóm đã đặt chất nổ trên các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc gần đảo Bornholm, Đan Mạch vào tháng 9/2022. Anh ta và đồng phạm được cho đã sử dụng một chiếc thuyền buồm, khởi hành từ thành phố Rostock của Đức để thực hiện vụ tấn công. Được biết, du thuyền được các đối tượng trung gian dùng giấy tờ tùy thân giả mạo để thuê của một công ty Đức.

Theo tuyên bố của Văn phòng công tố Đức, sau khi được chuyển từ Italia tới nước này, bị cáo sẽ phải hầu tòa.

Ngày 26/9/2022, một loạt vụ nổ dưới nước và rò rỉ khí đã xảy ra trên các đường ống Dòng chảy phương Bắc, khiến chúng không thể hoạt động. Các vụ rò rỉ nằm ở vùng biển quốc tế nhưng ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển. Cả hai đường ống được xây dựng để vận chuyển khí tự nhiên từ Nga tới Đức qua biển Baltic và thuộc sở hữu của công ty Gazprom của Nga.