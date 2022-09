Châu Âu nghi đường ống Dòng chảy phương Bắc bị phá hoại

Trước đó, các nhà địa chấn học đã báo cáo về những vụ nổ xảy ra quanh đường ống Dòng chảy phương Bắc. Theo hãng tin Reuters và AP, hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau các vụ rò rỉ ở đường ống dẫn khí mà Nga và các đối tác châu Âu đã chi hàng tỷ đôla để xây dựng.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào sáng sớm thứ Hai (26/9) ở phía đông nam của đảo Bornholm, Đan Mạch, Giám đốc Mạng lưới địa chấn quốc gia Thụy Điển Bjorn Lund cho biết. Vụ nổ thứ hai mạnh hơn xảy ra ở phía đông bắc hòn đảo trong cùng ngày, tương đương một trận động đất 2,3 độ. Các trạm địa chấn ở Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan đều ghi nhận các vụ nổ này.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, các vụ rò rỉ chính là đòn tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở hạ tầng và Berlin hiện biết chắc chắn rằng "chúng không phải là do sự cố tự nhiên gây ra". Thủ tướng Đan Mạch và Thụy Điển cũng nói, các vụ rò rỉ rõ ràng là do hành động cố ý gây ra. Nga cho rằng, những hành động phá hoại có thể là nguyên nhân gây rò rỉ và điều đó làm suy yếu an ninh năng lượng của lục địa này.

Một quan chức cấp cao Ukraine cáo buộc những gì xảy ra là một cuộc tấn công của Nga nhằm gây bất ổn ở châu Âu, song không đưa ra bằng chứng. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói: "Chúng tôi thấy đó rõ ràng là một hành động phá hoại, liên quan tới bước leo thang tiếp theo tại Ukraine".

Hôm nay (28/9), Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov sẽ tới Brussels, Bỉ để thảo luận về vụ rò rỉ với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Nhà điều hành đường ống của Đức - Nord Stream AG cho biết đang chuẩn bị tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá thiệt hại. Công ty Nord Stream AG ra thông báo như sau: "Hiện thời, chưa thể ước tính khung thời gian khôi phục cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt. Nguyên nhân vụ việc sẽ được làm rõ khi có kết quả điều tra".

Các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc là tâm điểm của cuộc chiến năng lượng leo thang giữa các nước châu Âu và Nga. Cuộc chiến này đã gây thiệt hại cho các nền kinh tế lớn của phương Tây, khiến giá khí đốt tăng vọt và châm ngòi cho một cuộc săn lùng các nguồn cung cấp thay thế.

Các đường ống bị rò rỉ đã tạo ra một vùng sủi bọt trắng trên mặt nước như video mà Đan Mạch công bố. Bộ trưởng Năng lượng Đan Mạch cho biết, chưa thể nói rò rỉ sẽ tiếp diễn trong bao lâu.