Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Kết nối thế hệ nhân lực cho ngành logistics số

Do Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức với chủ đề “Kết nối nhân lực - Dẫn lối tương lai”, VALOMA Logfair 2026 diễn ra đồng thời tại nhiều tỉnh, thành phố, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và hàng chục nghìn sinh viên từ các cơ sở đào tạo trọng điểm. Không chỉ là ngày hội tuyển dụng, sự kiện được xem như diễn đàn mở, nơi doanh nghiệp và nhà trường cùng đối thoại về những tiêu chuẩn nhân sự mới của ngành logistics.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) – Trưởng Ban Tổ chức chương trình, nhận định: “LOGFAIR 2026 không đơn thuần là nơi tìm kiếm việc làm, mà là chất xúc tác thúc đẩy sự kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa ngành logistics Việt Nam vươn tầm.”

Ông Phan Bình - Giám đốc Thương hiệu J&T Express Việt Nam, tham gia giao lưu cùng sinh viên tại Ngày hội việc làm VALOMA 2026 ở điểm cầu TP.HCM

Tại các phiên thảo luận chuyên môn, đại diện J&T Express chia sẻ rằng hạ tầng hiện đại hay công nghệ tự động hóa chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi đội ngũ có tư duy hệ thống và chuẩn mực quốc tế.

Sau gần 8 năm phát triển tại Việt Nam, doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới khai thác trên toàn quốc, chuẩn hóa quy trình vận hành và gia tăng ứng dụng công nghệ trong phân loại, giao nhận và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định để hệ thống đó vận hành trơn tru vẫn là con người.

Không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực, VALOMA Logfair còn mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc thực tế của ngành logistics.

Tham gia sự kiện tại Hà Nội, Nguyễn Minh Tuấn, sinh viên năm ba Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết "Thông qua các buổi trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, chúng em có thể hiểu rõ hơn về các vị trí công việc, những kỹ năng cần chuẩn bị cũng như cơ hội thực tập trong ngành. Những trải nghiệm này giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn về thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp trong tương lai."

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng Nhân sự Chi nhánh Hà Nội, Công ty J&T Express Việt Nam - đánh giá những sự kiện như VALOMA Logfair đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

"Những trao đổi trực tiếp tại sự kiện giúp doanh nghiệp nắm bắt kỳ vọng, tư duy nghề nghiệp cũng như cách các bạn trẻ nhìn nhận về ngành logistics. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi xây dựng các chương trình đào tạo, tuyển dụng và phát triển nhân sự phù hợp hơn trong thời gian tới", bà Phương nhận định.

Bà Nguyễn Thị Phương (thứ tư từ trái sang) - Đại diện J&T Express Việt Nam tham gia buổi toạ đàm nằm trong khuôn khổ chương trình ở điểm cầu Hà Nội

Khi chuyển phát nhanh tiến gần hơn với người dùng trẻ

Nếu câu chuyện nhân lực là nền tảng phía sau thì chuyển đổi số là nhịp cầu đưa dịch vụ tiến gần hơn với người dùng. Tại sự kiện, J&T Express cũng giới thiệu ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân, đánh dấu bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo hướng cá nhân hóa và linh hoạt hơn.

Trong đời sống hiện đại, nhu cầu gửi hàng không còn là đặc quyền của các nhà bán hàng chuyên nghiệp. Sinh viên, nhân viên văn phòng gửi quà cho người thân hay cá nhân trao đổi hàng hóa qua mạng xã hội đều cần một giải pháp nhanh gọn, minh bạch và dễ sử dụng. Ứng dụng mới cho phép người dùng tạo đơn chỉ trong vài thao tác, theo dõi hành trình vận chuyển theo thời gian thực, tra cứu cước phí rõ ràng và quản lý lịch sử gửi hàng trên nhiều nền tảng nếu sử dụng cùng số điện thoại.

Đáng chú ý, người dùng có thể chủ động đặt lịch lấy hàng tại nhà miễn phí, kể cả với một đơn lẻ.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tại gian hàng J&T Express

Tại VALOMA Logfair 2026, việc ra mắt nền tảng số dành cho khách hàng cá nhân cho thấy định hướng chuyển dịch từ mô hình chuyển phát truyền thống sang hệ sinh thái tích hợp, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn trực tiếp tái định nghĩa trải nghiệm người dùng.

Từ một sự kiện đến chiến lược phát triển dài hạn

Trong giai đoạn sắp tới, J&T Express đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư bài bản cho đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Sự hiện diện tại VALOMA Logfair 2026 vì thế không chỉ dừng ở hoạt động thương hiệu mà còn thể hiện cách doanh nghiệp chủ động tham gia vào quá trình phát triển hệ sinh thái logistics Việt Nam.

Khi cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của các doanh nghiệp chuyển phát không còn chỉ nằm ở tốc độ giao hàng hay quy mô mạng lưới mà ở khả năng kết hợp hiệu quả giữa con người, công nghệ và dữ liệu trong vận hành. Lực lượng lao động trẻ, được trang bị tư duy số và tiếp cận thực tiễn từ sớm, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa ngành logistics trong những năm tới.

Sự đồng hành giữa doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp như VALOMA góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Từ một ngày hội việc làm, những kết nối được thiết lập hôm nay có thể trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của logistics Việt Nam ở tương lai.

Bích Đào