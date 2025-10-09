Chiều 9/10, tại cuộc họp thường kỳ tại Trung tâm Báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM thông báo về quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty J97 Promotion của ca sĩ Jack do tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận.

Tổng mức xử phạt là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng). "Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung đã thông báo với Sở, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan", người đại diện cho biết.

Ca sĩ Jack bị xử phạt.

Trước đó, công ty J97 Promotion xác nhận ca sĩ Jack chấp hành nghiêm quyết định xử phạt từ cơ quan chức năng về nội dung sự kiện.

Cụ thể, nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý chấp thuận.

"Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở”, phía Jack cho biết.

Dù vậy, theo J97 Promotion, việc nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được Sở chấp thuận xuất phát việc trả lời câu hỏi của báo chí.

Buổi họp báo của Jack diễn ra vào ngày 16/7 tại TPHCM, đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau những ồn ào về đời tư và sự nghiệp.

Bà Cẩm Loan (trái) - mẹ của Jack xuất hiện trong họp báo. Cả hai dành phần lớn thời gian họp báo để kể về chuyện đời tư.

Sự kiện có sự tham gia của Jack, mẹ anh là bà Trần Thị Cẩm Loan và luật sư đại diện của ca sĩ.

Ban đầu, ê-kíp nam ca sĩ thông báo họp báo có nội dung giới thiệu các dự án âm nhạc, đánh dấu cột mốc mới từ nam ca sĩ. Thế nhưng, ê-kíp của Jack chỉ dành thời gian ngắn đề cập đến các dự án.

Còn lại, hơn 2 tiếng đồng hồ, 2 mẹ con Jack chỉ tập trung nói về ồn ào đời tư liên quan đến ca sĩ những năm qua, trong đó chủ yếu là mối quan hệ với Thiên An và con gái của họ, bé Sol.

Toàn bộ nội dung cuộc gặp truyền thông của mẹ con Jack được livestream trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, có hơn 200 nghìn lượt theo dõi livestream trên Facebook và YouTube cùng nhiều clip lan truyền sau họp báo.

Ảnh: Tư liệu