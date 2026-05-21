Sự nghiệp có phần lận đận những năm qua, nhưng Jadon Sancho tiếp tục viết nên một chương kỳ lạ trong sự nghiệp khi cùng Aston Villa vượt qua Freiburg 3-0 ở chung kết Europa League 2025/26, vừa kết thúc rạng sáng 21/5.

Dù chỉ vào sân từ phút 81, Jadon Sancho vẫn đi vào lịch sử bóng đá châu Âu khi trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 3 trận chung kết cúp châu Âu khác nhau trong 3 mùa giải liên tiếp.

Chiến tích của Aston Villa sau 44 năm. Ảnh: AVFC

Một hành trình rất đặc biệt, phản ánh rõ sự thăng trầm trong sự nghiệp của cầu thủ người Anh - từng được ví như một thần đồng.

Năm 2024, Sancho khoác áo Borussia Dortmund ở chung kết Champions League, nhưng thất bại trước Real Madrid CF.

Một năm sau, anh thi đấu trong màu áo Chelsea, và nâng cúp Europa Conference sau chiến thắng trước Real Betis. Đó là trận chung kết mà Sancho tỏa sáng, ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của “The Blues”.

Mùa này, Sancho tiếp tục phiêu lưu cùng Aston Villa và lần này lại được tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Dù không còn là ngôi sao trung tâm như thời đỉnh cao, cầu thủ 26 tuổi vẫn cho thấy giá trị ở những thời khắc lớn nhất.

Chiến thắng 3-0 trước Freiburg cũng giúp Aston Villa hoàn tất mùa giải trong mơ với danh hiệu châu Âu đầu tiên sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Sancho đi vào lịch sử cúp châu Âu. Ảnh: TNT Sports

Lần gần nhất Aston Villa giành được danh hiệu chính thức của UEFA là năm 1982 – thời điểm họ vô địch Cúp C1 và Siêu cúp châu Âu.

Trong trận chung kết thắng Freiburg tại Besiktas Park (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), Tielemans (41’), Buendia (45’+3) và Rogers (58’) lần lượt ghi bàn cho đội bóng của Unai Emery.

HLV Emery đưa Sancho vào thay Buendia khi cục diện trận đấu gần như đã ngã ngũ. 9 phút chính thức anh hiện diện trên sân đủ để làm nên kỷ lục mới, trong ngày lịch sử của Aston Villa.

Câu chuyện của Sancho càng khiến người hâm mộ MU thêm tiếc nuối. Từng được kỳ vọng là tương lai của sân Old Trafford, nằm trong số những vụ chuyển nhượng đắt giá nhất, nhưng anh không thể hiện được nhiều tại Old Trafford.

Trong sự nghiệp nhiều biến cố, Sancho luôn tìm thấy ánh hào quang ở những hành trình xa Manchester.