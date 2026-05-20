Đại diện MU đang theo dõi sát tình hình của Morten Hjulmand trong kế hoạch tăng cường tuyến giữa cho mùa giải mới, khi Casemiro chia tay.

Tuyển thủ Đan Mạch hiện khoác áo Sporting Lisbon và được đánh giá là một trong những tiền vệ ổn định nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha.

MU nhiều khả năng có Hjulmand. Ảnh: LUSA

Theo nhiều nguồn tin, ban lãnh đạo MU nhận được nhiều báo cáo tích cực về Hjulmand. Tiền vệ 26 tuổi gây ấn tượng nhờ khả năng tranh chấp, nền tảng thể lực mạnh mẽ cùng tư duy chiến thuật tốt.

Phong cách thi đấu của anh được xem là phù hợp với môi trường giàu tốc độ và sức mạnh tại Premier League.

Dù vậy, Hjulmand hiện chưa phải mục tiêu ưu tiên số 1 của đội chủ sân Old Trafford. Anh được xem như phương án tăng sự cạnh tranh nơi tuyến giữa MU, khi CLB chia sức giữa Ngoại hạng Anh và Champions League mùa sau.

Điểm đáng chú ý là phía Sporting sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Á quân giải Bồ Đào Nha được cho là chấp nhận bán Hjulmand với mức giá thấp hơn đáng kể so với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 80 triệu euro.

Đây được xem là yếu tố giúp thương vụ trở nên hấp dẫn hơn với MU trong bối cảnh CLB cần cân đối ngân sách chuyển nhượng.

Một số thông tin từ Lisbon cho biết, MU không loại trừ khả năng đưa Manuel Ugarte vào điều khoản đàm phán.

Tiền vệ người Uruguay, vốn được nhiều CLB châu Âu theo đuổi, sẵn sàng trở lại Sporting để tìm lại phong độ đỉnh cao.