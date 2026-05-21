Đội hình ra sân
Freiburg (4-2-3-1): Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Kubler, Hofler, Eggestein, Grifo, Manzambi, Beste, Matanovic.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez, Digne, Torres, Konsa, Cash, Tielemans, Lindelof, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins.
Bàn thắng: Tielemans 41', Buendia 45'+3, Rogers 58'
Kết thúc
84'
Manzambi có cơ hội đánh đầu ở góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Martinez.
80'
Dù đang rất cần bàn thắng nhưng Freiburg không thể lên nổi bóng. Aston Villa đang thi đấu hoàn toàn trên chân đối thủ đến từ nước Đức.
75'
Buendia bật tường hay với Tielemans trong vòng cấm. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của tiền vệ người Argentina lại đi ra mép lưới sau.
70'
Vừa vào sân, Onana đánh đầu trúng cột dọc sau tình huống dàn xếp phạt góc.
66'
Victor Lindelof rời sân nhường chỗ cho Amadou Onana.
58'
Bàn thắng (3-0, Morgan Rogers): Buendia xử lý cực hay ở sát đường biên rồi căng ngang thuận lợi để Rogers đệm cận thành ghi bàn thứ 3 cho Aston Villa.
52'
Freiburg cố gắng đẩy cao đội hình ở hiệp hai nhưng chưa tạo được cơ hội tốt nào về phía khung thành Martinez.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Bàn thắng (2-0, Emiliano Buendia): Hưng phấn dâng cao, Aston Villa tìm được bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ hiệp một.
Buendia bất ngờ tung cú tạc đạn sấm sét từ khoảng cách gần 30m bằng chân trái, bóng ghim vào góc lưới cao khung thành Freiburg.
Hai bàn thắng đỉnh cao giúp đội bóng nước Anh có được lợi thế cực lớn trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.
41'
Bàn thắng (1-0, Youri Tielemans): Từ tình huống dàn xếp phạt góc ấn tượng, Rogers bấm đường chuyền vào cho Tielemans bắt volley tuyệt đẹp tung lưới Freiburg, khai thông bế tắc trận chung kết.
37'
Atson Villa tấn công trực diện khá nguy hiểm. Hết McGinn đến Rogers kết thúc trong vòng cấm nhưng bị hậu vệ Freiburg cản phá.
33'
Manzambi thử tài thủ thành Emiliano Martinez với cú đại bác tầm xa chưa thành công.
25'
Sau khoảng thời gian đầu pressing tầm cao liên tục hao tốn thể lực, Aston Villa dần thi đấu chậm hơn, chờ thời cơ ghi bàn.
17'
Freiburg có cơ hội đáng kể đầu tiên, khi Hofler quăng chân trái đầu vòng cấm đưa bóng bay sạt cột dọc.
16'
Đến lượt Buendia bị phạt thẻ vàng cảnh cáo do có hành vi thúc cùi trỏ đối phương.
11'
Aston Villa đang gây sức ép liên tục lên hàng thủ áo đỏ, với hy vọng tìm kiếm bàn thắng sớm. Ở chiều ngược lại, Freiburg vẫn chưa triển khai được pha tấn công nào sáng nước.
6'
Philipp Treu nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống vật ngã tiền vệ của Aston Villa - John McGinn.
3'
Morgan Rogers sớm đe dọa khung thành Freiburg với cú đá chân phải rất căng, buộc thủ thành Atubolu phải bay người cản phá.
2h
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Amadou Onana, Ross Barkley và Kamara vắng mặt vì chấn thương.
Freiburg: Yuito Suzuki và Patrick Osterhage không thể ra sân vì chấn thương.