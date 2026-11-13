Tòa án Hà Lan yêu cầu Jaguar Land Rover (JLR) tiêu hủy toàn bộ tài liệu thu giữ tại văn phòng BYD liên quan đến cáo buộc mẫu SUV Ti 7 sao chép thiết kế Land Rover Defender. Nếu không chấp hành, hãng xe Anh có thể bị phạt tới 500.000 euro.

Vụ tranh chấp giữa Jaguar Land Rover (JLR) và BYD liên quan đến nghi vấn sao chép thiết kế mẫu SUV Land Rover Defender vừa có diễn biến mới, khi Tòa án The Hague (Hà Lan) ra phán quyết yêu cầu hãng xe Anh phải tiêu hủy các tài liệu thu giữ từ văn phòng BYD tại nước này.

Mẫu BYD Ti 7 chính là nguồn cơn của những vụ tranh cãi. Ảnh: Car News China

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Theo phán quyết sơ bộ ngày 11/11, JLR phải chỉ thị cho chấp hành viên hoặc người giám hộ độc lập do tòa án chỉ định tiêu hủy toàn bộ hồ sơ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức.

Nếu không thực hiện đúng thời hạn, hãng xa Anh sẽ phải chịu mức phạt 50.000 euro (khoảng 1,42 tỷ đồng) mỗi giờ chậm trễ, với tổng mức phạt tối đa 500.000 euro, tương đương khoảng 14,2 tỷ đồng.

Tranh chấp bắt nguồn từ tháng 8/2026, khi JLR được tòa án cho phép thu giữ chứng cứ tại hai văn phòng của BYD ở Schiedam và Hoofddorp (Hà Lan). Động thái này xuất phát từ cáo buộc mẫu SUV BYD Ti 7, có tên gọi Fang Cheng Bao Tai 7 tại Trung Quốc, đã sao chép thiết kế ngoại thất của Land Rover Defender.

Không chỉ nghi ngờ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng, JLR còn đặt vấn đề BYD có thể đã tiến hành kỹ thuật đảo ngược đối với mẫu SUV của hãng xe Anh.

Tuy nhiên, BYD sau đó đã phản đối phạm vi thu giữ tài liệu, cho rằng lệnh của tòa án bao gồm cả những hồ sơ nghiên cứu và phát triển độc quyền không liên quan đến tranh chấp.

Các tài liệu bị thu giữ được cho là có thông tin về kế hoạch phát triển và ra mắt Ti 7, dữ liệu kỹ thuật, tài chính cũng như những hồ sơ liên quan đến Land Rover Defender.

BYD Ti 7 có tên gọi Fang Cheng Bao Tai 7 tại Trung Quốc. Ảnh: Car News China

Theo AutoWeek và hãng thông tấn ANP, tòa án nhận định JLR không cần tiếp cận những tài liệu này để chứng minh cáo buộc vi phạm thiết kế. Chúng cũng không cần thiết cho việc xác định thiệt hại tiềm tàng, bởi BYD chưa phân phối mẫu Ti 7 tại thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Đáng chú ý, việc thu giữ chứng cứ trước đó được thực hiện mà không có sự đồng thuận của BYD. Sau khi thu thập, các hồ sơ được giao cho một người giám hộ độc lập do tòa án chỉ định lưu giữ, thay vì chuyển trực tiếp cho JLR.

Tòa án cho rằng BYD đã tuân thủ lệnh thu giữ ban đầu, đồng thời bác yêu cầu của JLR đòi áp dụng khoản phạt 500.000 euro đối với hãng xe Trung Quốc.

Theo phán quyết, JLR còn phải cung cấp cho BYD xác nhận độc lập về việc các tài liệu đã được tiêu hủy. Việc này phải hoàn tất trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiêu hủy. Ngoài ra, JLR, người lưu giữ hồ sơ và các bên thứ ba khác đều không được phép tiếp cận những tài liệu nói trên.

Tòa án cũng cấm JLR tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế dựa trên lệnh thu giữ ban đầu. Nếu vi phạm, hãng xe Anh có thể phải chịu thêm khoản phạt tối đa 500.000 euro (khoảng 14,2 tỷ đồng). Trong khi đó, BYD phải thanh toán 25.400 euro (khoảng 720 triệu đồng) chi phí pháp lý.

BYD Ti 7 được cho là có thiết kế quá giống Land Rover Defender. Ảnh: Car News China

Tranh chấp bản quyền thiết kế Land Rover Defender vẫn chưa ngã ngũ

Mặc dù JLR thất bại trong nỗ lực tiếp cận các tài liệu nội bộ của BYD, phán quyết lần này không đồng nghĩa hãng xe Anh đã thua trong vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thiết kế Land Rover Defender.

Theo ANP, JLR vẫn đang theo đuổi các vụ kiện riêng biệt tại Hà Lan, bao gồm vụ kiện liên quan đến quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của Defender tại EU ở The Hague và các cáo buộc vi phạm bản quyền, sao chép thiết kế tại Rotterdam.

Theo quy định của EU, kiểu dáng công nghiệp chưa đăng ký có thể được bảo hộ trong 3 năm kể từ lần công bố công khai đầu tiên đáp ứng điều kiện. Với kiểu dáng được đăng ký, thời hạn bảo hộ là 5 năm và có thể gia hạn nhiều lần, tối đa 25 năm.

Trước đây, JLR từng gặp khó khăn trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hình dạng ba chiều cho Range Rover Evoque tại EU cũng như kiểu dáng cổ điển của Defender tại Anh.

Dù vậy, hãng xe Anh từng giành chiến thắng trong một vụ kiện sở hữu trí tuệ đáng chú ý vào năm 2019, khi khởi kiện Tập đoàn Ô tô Giang Lăng (Trung Quốc) liên quan đến mẫu Landwind X7 có thiết kế bị cho là sao chép Range Rover Evoque.

Tranh chấp bản quyền thiết kế giữa JLR và BYD vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh: Car News China

Vụ việc giữa JLR và BYD vì thế vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt khi tranh chấp không chỉ liên quan đến hình thức bên ngoài của một mẫu xe mà còn đặt ra câu hỏi về ranh giới bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong ngành ô tô.

Trong khi đó, BYD vẫn đang mở rộng kế hoạch kinh doanh quốc tế cho mẫu Ti 7. Tại Anh, hãng dự kiến phân phối phiên bản Excellence AWD 7 chỗ với giá 47.995 bảng Anh (khoảng 1,64 tỷ đồng), dự kiến xe xuất hiện tại showroom từ tháng 11/2026 và bàn giao cho khách hàng từ tháng 1/2027.

Tại Trung Quốc, mẫu Fang Cheng Bao Tai 7 ra mắt từ tháng 9/2025. Theo ông Xiong Tianbo, Tổng giám đốc thương hiệu Fang Cheng Bao, doanh số cộng dồn của mẫu xe này đã đạt 300.000 chiếc tính đến ngày 30/10/2026.

(Theo Car News China)

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