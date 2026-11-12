Subaru Forester Hybrid với hệ truyền động điện hóa mạnh hơn bản xăng, đồng thời nâng cấp nhẹ trang bị. Tuy nhiên, giá bán 1,599 tỷ đồng có thể khiến mẫu xe Nhật Bản này gặp khó trước các đối thủ như Honda CR-V hay KIA Sportage.

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid phiên bản mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam với giá bán 1,599 tỷ đồng. Mẫu xe cạnh tranh với Honda CR-V e:HEV, Kia Sportage Hybrid và Hyundai Tucson Hybrid.

Trước đó, thế hệ thứ 6 của mẫu C-SUV này đã được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Subaru Forester Hybrid hơn kém gì Honda CR-V e:HEV, Kia Sportage Hybrid và Hyundai Tucson Hybrid?

Subaru Forester Hybrid không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình so với các phiên bản sử dụng động cơ xăng, vẫn kiểu dáng vuông vức, thiên về sự thực dụng. Điểm nâng cấp nhẹ là mâm hợp kim 19 inch, lớn hơn 1 inch so với bản xăng, tạo khác biệt về ngoại hình nhưng có thể khiến chi phí thay lốp cao hơn.

Subaru Forester Hybrid có ngoại hình gần như y hệt so với bản thuần xăng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Bên trong, Forester Hybrid được nâng cấp tiện nghi giải trí với hệ thống âm thanh Harman Kardon gồm 10 loa, một loa siêu trầm và bộ khuếch đại 8 kênh. Các trang bị còn lại tương tự như phiên bản xăng: màn hình 11,6 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây công suất 15W, cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân và cửa sổ trời toàn cảnh.

Khoang nội thất phiên bản hybrid của mẫu Forester. Ảnh: Subaru Việt Nam

Khác biệt lớn nhất của Forester Hybrid so với các bản xăng nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng công nghệ Strong Hybrid kiểu nối tiếp - song song, kết hợp động cơ Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5L với hai mô-tơ điện tích hợp trong hộp số Lineartronic. Tổng công suất 194 mã lực, chỉ cao hơn khoảng 14 mã lực so với bản xăng, không quá nhiều.

So với các đối thủ, sức mạnh của Forester Hybrid không ấn tượng, thấp hơn Honda CR-V e:HEV (204 mã lực), Kia Sportage Hybrid (khoảng 230 mã lực) và Hyundai Tucson Hybrid (khoảng 230 mã lực, tùy phiên bản và thị trường).

Với bình nhiên liệu dung tích lớn 63 lít, xe có thể đi được hơn 1.200km sau mỗi lần đổ đầy, quãng đường dài hơn các đối thủ.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của Subaru Forester Hybrid lại tốn hơn với 6,18 lít/100 km, cao hơn Honda CR-V e:HEV (5,2 lít/100 km) và Kia Sportage Hybrid (4,9 lít/100 km).

Trên đồng hồ sau vô-lăng, thay vì hiển thị vòng tua máy, bảng đồng hồ này hiển thị quá trình động cơ sử dụng pin, hỗn hợp hay dùng động cơ xăng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Forester Hybrid duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD. Khác với một số mẫu SUV hybrid sử dụng mô-tơ điện riêng để dẫn động cầu sau, mẫu xe này tiếp tục truyền lực cơ khí tới hai cầu thông qua trục các-đăng, hướng đến khả năng phân bổ lực kéo ổn định và duy trì độ bám đường trong nhiều điều kiện vận hành.

Xe có khoảng sáng gầm 220mm, hệ thống hỗ trợ địa hình X-MODE. Nhờ đó, Subaru Forester Hybrid có lợi thế rõ rệt về khả năng đi đường xấu, đèo dốc và địa hình phức tạp. Những điểm này cho thấy xe phù hợp với người thích cảm giác lại, hay đi đường trường, đi phượt.

Trong khi đó, ba đối thủ được thiết kế thiên về khả năng vận hành trên đường nhựa, sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn là chinh phục địa hình khó nên phù hợp người thường xuyên đi phố.

Với giá niêm yết gần 1,6 tỷ đồng, Subaru Forester có giá bán cao hơn hẳn so với các đối thủ ở phân khúc C-SUV. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trang bị an toàn trên Forester Hybrid không có khác biệt so với bản xăng 2.5i-S EyeSight cao cấp và không quá nổi trội so

Xe cũng có 8 túi khí SRS, camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống hỗ trợ lái EyeSight 4.0, hệ thống giám sát người lái DMS, hỗ trợ dừng xe khẩn cấp EDSS, phanh tự động khi lùi và đèn pha thích ứng theo góc lái.

Gặp khó với giá bán cao hơn hẳn trong phân khúc

So với các đối thủ, mẫu xe có điểm yếu lớn nhất là giá bán cao.

Với giá bán 1,599 tỷ đồng, Subaru Forester Hybrid thuộc nhóm SUV hybrid đắt nhất phân khúc phổ thông tại Việt Nam.

Mẫu xe đắt hơn 349-429 triệu đồng so với Honda CR-V e:HEV (1,17-1,25 tỷ đồng), 500-600 triệu đồng so với Kia Sportage Hybrid (999 triệu-1,099 tỷ đồng) và 510 triệu đồng so với Hyundai Tucson Hybrid (1,089 tỷ đồng)

Một phần nguyên nhân khiến Subaru Forester Hybrid có giá bán cao hơn các đối thủ có thể đến từ việc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, phải chịu thuế nhập khẩu khoảng 28%, trong khi các đối thủ đều là mẫu lắp ráp tại Việt Nam.

Đây sẽ là thách thức không nhỏ khi người mua ngày càng quan tâm đến hiệu quả sử dụng nhiên liệu, trang bị và giá trị nhận được so với số tiền bỏ ra.

Hai đối thủ trực tiếp của Subaru Forester Hybrid tại phân khúc C-SUV sử dụng động cơ hybrid.

Có thể nói, với giá bán cao, khoảng sáng gầm lớn và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, Subaru Forester Hybrid có tệp khách hàng riêng, chủ yếu là những người có thu nhập khá, đề cao sự an toàn, khả năng vận hành trên đường xấu, thích du lịch khám phá và trải nghiệm lái hơn là chạy theo tiện nghi hay thiết kế thời thượng.

Tuy nhiên, đây là nhóm khách hàng tương đối kén chọn, nên Forester Hybrid khó cạnh tranh đại trà với Honda CR-V, Kia Sportage hay Hyundai Tucson Hybrid.

Bảng so sánh nhanh giữa Subaru Forester Hybrid, Honda CR-V e:HEV và KIA Sportage HEV:

So sánh Subaru Forester Hybrid Honda CR-V e:HEV KIA Sportage HEV Kích thước (D x R x C) 4.655 x 1.830 x 1.730 (mm) 4.691 x 1.866 x 1.681 (mm) 4.685 x 1.865 x 1.665 (mm) Chiều dài cơ sở 2.670 mm 2.701 mm 2.755 mm Khoảng sáng gầm 220 mm 198 mm 181 mm Động cơ Xăng 2.5L + 2 mô-tơ điện Xăng 2.0L + 2 mô-tơ điện Xăng 1.6L tăng áp + mô-tơ điện Công suất kết hợp 164 + 122 mã lực 146 + 181 mã lực 178 + 64 mã lực Hộp số Lineartronic e-CVT 6AT Hệ dẫn động WD đối xứng, toàn thời gian Cầu trước Cầu trước (bản Premium); AWD (bản Signature) Xuất xứ Nhật Bản Việt Nam Việt Nam Giá bán 1,599 tỷ đồng 1,17 - 1,25 tỷ đồng 999 triệu - 1,099 tỷ

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