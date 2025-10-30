Highlights Jannik Sinner 2-0 Zizou Bergs:

Trong lần đầu tiên hai tay vợt đối đầu, Jannik Sinner thể hiện đẳng cấp vượt trội, kiểm soát hoàn toàn thế trận và nối dài chuỗi trận bất bại trên sân cứng trong nhà ở ATP Tour lên con số 22.

Ngay ở game đầu tiên, Bergs đã phải vật lộn để cứu 4 break point nhưng vẫn không tránh khỏi việc mất giao bóng. tay vợt người Italia tận dụng lợi thế sớm để khép lại set đầu, trước khi giành thêm một break ở đầu set hai, tạo bước ngoặt giúp anh thắng nhanh sau 88 phút thi đấu.

Sinner duy trì phong độ cao - Ảnh: Paris Masters

Sinner thi đấu cực kỳ chắc chắn trong những pha cầm giao, không đối mặt bất kỳ break point nào và giành tới 77% điểm từ cú giao đầu tiên (24/31).

Chiến thắng này đưa tay vợt số 2 thế giới tiến vào vòng 3, nơi anh sẽ chạm trán Francisco Cerundolo – người vừa vượt qua Miomir Kecmanovic 7-5, 1-6, 7-6(4).

Nếu đăng quang ở Paris, Sinner sẽ chính thức vượt qua Carlos Alcaraz để giành lại ngôi số 1 thế giới - Ảnh: ATP

“Tôi cảm thấy rất thoải mái. Mặt sân này trước kia khiến tôi gặp khó khăn, nhưng hôm nay mọi thứ đều ổn. Tôi giao bóng tốt và tự tin hơn sau break đầu tiên,” Sinner chia sẻ.