Highlights Jannik Sinner 3-0 Vit Kopriva:

Tay vợt số 1 thế giới từng phải bỏ dở trận chung kết Cincinnati Open vì bệnh, đồng thời thừa nhận thể trạng chưa đạt mức tốt nhất. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là “90% phong độ”, thì màn trình diễn áp đảo này càng khẳng định vị thế vượt trội của anh.

Jannik Sinner thắng nhanh ở vòng 1 - Ảnh: ATP Tour

Trước đối thủ hạng 89 thế giới, Sinner nhập cuộc mạnh mẽ, dẫn 4-0 ngay trong set đầu, khiến phần lớn khán giả đến muộn chỉ kịp chứng kiến thế trận một chiều. Những cú trái tay chuẩn xác của anh nhiều lần khiến Kopriva bất lực, dù tỷ lệ giao bóng một chỉ đạt 59% vẫn là hạn chế nhỏ.

Kopriva cũng kịp để lại dấu ấn với vài pha cứu điểm ngoạn mục, đặc biệt cú bỏ nhỏ tinh tế giúp anh cứu bốn set point, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã sau 98 phút.

Dù từng vướng án treo vợt vì dương tính với chất cấm hồi đầu năm, Sinner giờ đây cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch sở hữu 4 Grand Slam.

Những thử thách lớn hơn còn chờ phía trước, nhưng với sự tự tin hiện tại, thật khó để tin rằng anh sẽ sớm dừng bước trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại US Open.