Năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam đón nhận nhiều tín hiệu tốt nhưng phần lớn khách hàng vẫn còn tâm lý thận trọng trong đầu tư. Nhanh chóng thích ứng với những biến động này, Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản JDI Land đã linh hoạt thay đổi chiến lược hoạt động và điều chỉnh liên tục để phù hợp với từng giai đoạn, bối cảnh.

JDI Land - sức trẻ, nhiệt huyết, năng động, tiên phong

Tại thành phố nghỉ dưỡng thượng lưu Cara World Cam Ranh, JDI Land luôn muốn thể hiện tinh thần mạnh mẽ, không ngại đối mặt với thử thách và luôn kiên định với mục tiêu. Tâm thế này phản ánh phong cách làm việc năng động, quyết đoán và tập trung vào kết quả từ đội ngũ nhân sự trẻ trung, chuyên nghiệp của tập đoàn.

Nhờ đó, JDI Land liên tiếp được chủ đầu tư Công ty TNHH KN Cam Ranh vinh danh trên bảng xếp hạng thành tích cao nhất: Đơn vị top 1 doanh thu 5 tháng liên tiếp, từ tháng 3 - tháng 8/2025 của dự án Cara World Cam Ranh phân khu Sông Town.

JDI Land tiên phong cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện, đảm bảo chất lượng, gia tăng giá trị đầu tư và kiến tạo không gian sống và làm việc lý tưởng cho khách hàng

Theo đại diện doanh nghiệp, những thành tựu này là kết quả của những nỗ lực không ngừng khi theo đuổi sứ mệnh tạo ra những giá trị bền vững và lợi ịch lâu dài cho cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Sứ mệnh này đã định hướng và chi phối mọi hoạt động của JDI Land, đặc biệt coi "uy tín, đổi mới, chuyên nghiệp, đồng hành" là những giá trị cốt lõi để duy trì hoạt động.

“Tại JDI Land, chúng tôi tin rằng thành công không đến từ việc chờ đợi, mà từ hành động quyết liệt và kiên định với mục tiêu. Mỗi giao dịch là một cam kết về chất lượng, giá trị và uy tín. Chúng tôi không chỉ kiến tạo không gian sống lý tưởng mà còn đồng hành để mở rộng cơ hội thịnh vượng cho khách hàng, đối tác và đội ngũ”, đại diện JDI chia sẻ.

Song song với việc lựa chọn sản phẩm chất lượng có đầy đủ pháp lý, JDI Land luôn ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư lớn trên thị trường cũng quyết định phần nào sự thành công của công ty. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những BĐS biển giá trị thực tiềm năng, JDI Land đặc biệt lựa chọn phân phối sản phẩm nổi bật trên thị trường đến từ những chủ đầu tư hàng đầu như Công ty TNHH KN Cam Ranh, KDI Holding, Vinhomes…

Đáng nói, JDI Land luôn tiên phong mang về doanh thu dẫn đầu, góp phần làm nên thành công chung cho các dự án; là cầu nối đắc lực giúp chủ đầu tư đạt mục tiêu kinh doanh cũng như các đối tượng khách hàng đạt được giá trị an cư và đầu tư bền vững.

CaraWorld - Đô thị trái tim, tâm điểm vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng sôi động, định hình một Cam Ranh mới. Ảnh phối cảnh: KN Cam Ranh

Cùng với hoạt động phát triển thị trường mục tiêu, JDI Land cũng chú trọng xây dựng đội ngũ kinh doanh am hiểu sâu sắc từng sản phẩm, chuyên nghiệp trong tác phong, khác biệt trong tư duy bán hàng và phát triển hệ thống back-office sáng tạo, hiệu quả. Toàn bộ nhân sự sẽ được phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, tạo điều kiện phát triển tối đa năng lực cá nhân, hướng tới sự thịnh vượng và tự do tài chính.

Trụ sở của JDI Land tại Hà Nội

Văn phòng JDI Land tại Cam Ranh

Trong chiến lược phát triển dài hạn, JDI Land xác lập nguyên tắc hợp tác với đối tác dựa trên nền tảng tin cậy, trách nhiệm và đồng hành bền vững. Doanh nghiệp cam kết xây dựng mối quan hệ chiến lược với các đối tác trong và ngoài ngành, hướng đến giá trị gia tăng lâu dài và phát triển đồng thuận.

Song song với hoạt động kinh doanh, JDI Land chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình cộng đồng thiết thực. Doanh nghiệp tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, thể hiện rõ vai trò của một đơn vị bất động sản có trách nhiệm, minh bạch và hướng đến giá trị nhân văn.

Danh hiệu Top 1 doanh số 6 tháng liên tiếp này sẽ là đòn bẩy để JDI Land tăng tốc vượt qua những kỷ lục của chính mình, trở thành đơn vị phân phối uy tín trong thị trường bất động sản cũng như nơi chắp cánh cộng đồng môi giới thành công.

Bên cạnh Cara World Cam Ranh, JDI Land hiện tại đang phân phối và đạt mức doanh số ấn tượng tại các dự án BĐS biển tại Nha Trang - Khánh Hòa như La Tiên Villa, Vin Phú Quý, Mozzadiso Nha Trang,…

Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản JDI Land Trụ sở chính (Hà Nội): Tầng 10, Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Văn phòng Cam Ranh: Villa 86, Biệt thự Golf KN Cam Ranh, Khánh Hòa Chi nhánh Nha Trang: Tầng 9, Toà Gold Coast, 01 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang Hotline: 0975752169

(Nguồn: JDI Land)