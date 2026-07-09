Jennifer Lopez đang là tâm điểm chú ý ở Tuần lễ thời trang Paris với loạt trang phục hở bạo khi tham dự với tư cách khách mời hàng ghế đầu.

Nữ ca sĩ sinh năm 1969 liên tục gây sốc khi diện trang phục sexy khoe vòng 1, trong đó có chiếc đầm thuộc thương hiệu Zuhair Murad. Jennifer Lopez được khen ngợi hết lời với gu thời trang gợi cảm nhưng sang chảnh và tinh tế, khéo léo khoe vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 57.

Chiếc đầm sexy nghẹt thở của Jennifer Lopez.

Gần nhất tại show của Celia Kritharioti hôm 8/7, nữ diễn viên U60 khiến khán giả phải nín thở khi diện chiếc đầm xuyên thấu trễ nải để lộ khuôn ngực gợi cảm.

Jennifer Lopez nổi tiếng có vóc dáng đẹp nhờ chăm chỉ tập luyện nên hàng chục năm qua vẫn luôn giữ phong độ. Ở cô gần như không có dấu hiệu của tuổi tác mà lúc nào cũng căng tràn sức sống.

Bất chấp đời tư sóng gió với 4 đời chồng, Jennifer Lopez có sự nghiệp rực rỡ ở cả lĩnh vực ca hát lẫn phim ảnh cũng như kinh doanh thời trang. Gu ăn mặc của Jennifer Lopez cũng hiếm khi bị chê.

Loạt ảnh Jennifer Lopez khoe dáng tại Tuần lễ thời trang Paris:

Video: Whoo psee

Ảnh: Instagram NV