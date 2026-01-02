Jennifer Lopez sinh năm 1969, nổi tiếng với body và những vũ đạo nóng bỏng. Những trang phục biểu diễn sexy nhiều khi bị nhận xét "mặc như không" vốn là thương hiệu của nữ ca sĩ 57 tuổi. Cô luôn tràn ngập năng lượng trên sân khấu và thu hút khán giả bởi phong cách diễn gợi cảm.

Mới đây, Jennifer Lopez lại làm bùng nổ sân khấu Las Vegas với những màn trình diễn đỉnh cao. Nữ ca sĩ thay nhiều bộ đồ sexy, trong đó có bộ váy xanh tua rua gợi cảm.

Trên sân khấu, Jennifer Lopez giao lưu với khán giả. Cô nói thường bật cười trước những nhận xét mình mặc như không. "Có người hỏi tại sao tôi chụp ảnh hay cười hết cỡ hay tại sao tôi lúc nào cũng ăn mặc như vậy, sao không mặc cho đúng tuổi? Tôi chỉ nghĩ nếu bạn có vòng 3 như thế này, bạn cũng sẽ khỏa thân", Jennifer Lopez cười nói trong sự tán dương nhiệt tình của khán giả phía dưới.

Loạt trang phục diễn bốc lửa của Jennifer Lopez.

Câu trả lời của Jennifer Lopez nhận sự hưởng ứng của cộng đồng mạng, phần lớn cho rằng cơ thể nữ ca sĩ quá đẹp và có quyền khoe ra.

Trên sân khấu Las Vegas, Jennifer Lopez chiêu đãi khán giả với những bản hit đình đám cùng vũ điệu rực lửa và những bộ cánh lấp lánh siêu gợi cảm khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt. Họ kinh ngạc vì ở tuổi gần 60, nữ ca sĩ vẫn có thể giữ cơ thể săn chắc và hoàn hảo đến vậy.

Ảnh: Instagram