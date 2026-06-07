CEO Nvidia Jensen Huang đang trở thành nhân vật có khả năng làm xoay chuyển thị trường. Quyền lực của người đứng đầu tập đoàn lớn nhất thế giới không chỉ ảnh hưởng đến cổ phiếu Nvidia mà còn châm ngòi cho những đợt tăng vọt - hoặc lao dốc - ở nhiều nhóm ngành khác.

Khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng thu hút sự chú ý, những phát ngôn của ông Huang đã trở thành "mỏ vàng" cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm chân trời công nghệ mới.

Dưới đây là bốn lần những bình luận của ông làm rung chuyển thị trường chứng khoán.

Một lời nói của CEO Nvidia Jensen Huang có thể thổi bùng đà tăng phi mã cho Marvell, Dell, hay định đoạt số phận của hàng loạt cổ phiếu lượng tử và phần mềm. Ảnh: Bloomberg

Marvell

Cổ phiếu Marvell đã tăng vọt 32% vào ngày 2/6 sau khi Jensen Huang dự đoán đây sẽ là công ty nghìn tỷ USD tiếp theo. Lời khẳng định của ông Huang cho thấy Marvell có thể nối gót Micron và SK Hynix - những cái tên vừa gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD nhờ nhu cầu chip nhớ (memory chip) phục vụ AI tăng đột biến.

Trước đó, Nvidia cũng đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Marvell, một nhà sản xuất chip có thế mạnh về công nghệ quang học - nút thắt cổ chai mới trong kỷ nguyên AI.

Cổ phiếu phần mềm

Nhóm cổ phiếu phần mềm đã bứt phá sau báo cáo tài chính ấn tượng của Snowflake, đẩy cổ phiếu công ty này tăng 36% vào ngày 28/5. Vài ngày sau, bình luận của ông Huang tiếp tục tiếp thêm sinh khí cho đợt phục hồi này.

"Đây thực sự là thời điểm tuyệt vời để trở thành một công ty phần mềm", ông Huang tuyên bố, xua tan nỗi sợ hãi về việc AI sẽ hủy diệt ngành này trong quý đầu năm.

Ông Huang nhấn mạnh thay vì khiến các công ty phá sản, AI tự thực thi sẽ tạo ra vô số trợ lý ảo (agent). Ông gọi quan điểm AI thay thế phần mềm là "điều phi logic nhất thế giới".

Cổ phiếu lượng tử

Phát ngôn của ông Huang cũng có thể kéo sập thị trường. Năm ngoái, cổ phiếu lượng tử đã lao dốc không phanh khi CEO Nvidia nhận định tính ứng dụng thực tế của công nghệ này còn cách xa hàng thập kỷ. Hệ quả là D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Quantum Computing và IonQ đều sụt giảm hai con số, thậm chí có mã bốc hơi 50% giá trị.

Tuy nhiên, vào cuối năm, ông Huang bất ngờ lạc quan trở lại khi cho rằng công nghệ này đang ở "điểm uốn". Nhờ đó, các cổ phiếu lượng tử đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong năm 2026, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư từ chính quyền ông Donald Trump và những cập nhật điện toán từ Nvidia.

Dell

Cổ phiếu Dell đã tăng khoảng 4% sau khi được ông Huang gọi tên trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia năm 2024. Tại sự kiện này, CEO Nvidia đã nhấn mạnh các nỗ lực về mạng ethernet của hãng và coi Dell là một đối tác nổi bật trong hệ sinh thái.

Nvidia đã củng cố mối quan hệ với Dell thông qua các dự án nhà máy AI, giúp "ông lớn" công nghệ lâu đời này giữ vững vị thế. Mới đây nhất, cổ phiếu Dell tiếp tục gặt hái thành quả khổng lồ nhờ báo cáo thu nhập khả quan, hưởng lợi từ các khoản chi tiêu cho phần cứng AI. Tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu Dell đã tăng hơn gấp ba lần.

(Theo Insider)