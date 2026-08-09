Ngày người cha phát hiện tài năng của con trai

Một người cha bắt đầu nhận ra con mình có thể trở thành thần đồng từ khi nào? Jorge Horacio Messi nhận ra điều ấy từ rất sớm, khi Lionel mới 4 tuổi.

Cha con Messi mừng danh chức vô địch World Cup 2022. Ảnh: E.P

Một buổi chiều năm 1991, khi cả gia đình chơi bóng trước cửa ngôi nhà nằm ở khu dân cư xa trung tâm Rosario, lúc đó còn là đường đất chưa trải nhựa.

“Con lớn Rodrigo dẫn bóng còn Leo ở giữa, chạy theo. Có lúc nó lao xuống chân anh và lấy được bóng. Tất cả chúng tôi nhìn nhau, kinh ngạc. Không ai dạy nó phải làm như vậy. Nó làm hoàn toàn bản năng”, chính Jorge kể lại.

Kể từ đó, mỗi lần cậu bé bước ra khỏi căn nhà nhỏ của gia đình - chỉ có bếp, một phòng khách và hai phòng ngủ - ông lại có thêm cơ hội để nhận thấy Lionel “khác biệt”.

Khi Messi đã là ngôi sao, ông kể: “Lúc 4 tuổi, nó đã tâng bóng rồi giữ quả bóng nằm yên trên mũi giày. Chúng tôi không thể tin nổi. Lớn hơn một chút, nó chơi với các anh hơn mình 7 và 5 tuổi rồi khiến họ quay như chong chóng”.

Jorge yêu bóng đá và mơ trở thành cầu thủ. Ông có 4 năm thi đấu vị trí tiền vệ trong các đội trẻ của Newell’s Old Boys - CLB của gia đình.

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc cùng việc sớm lập gia đình đã chấm dứt giấc mơ ấy. Jorge kết hôn năm 20 tuổi với Celia, người ông gặp tại khu phố nơi họ sinh sống.

CLB Grandoli mà ông Jorge làm HLV mà Leo chơi bóng năm 4 tuổi. Ảnh: Clarin

Khi các con lần lượt chào đời - Rodrigo (1980), Matias (1982), Lionel (1987), Maria Sol (1993) - Jorge phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình.

Cái tên Lionel được đặt để tỏ lòng yêu mến Lionel Richie, một trong những ca sĩ mà bà Celia yêu thích, khi ấy đang ở đỉnh cao danh tiếng với All Night Long và Say You, Say Me. Con út Maria Sol sinh năm 1993.

Ngay sinh nhật đầu tiên của Lionel, ông tặng con chiếc áo đấu Newell’s. Giai đoạn 1980-1990, Jorge thường tụ tập với bạn bè, dùng đầu máy VHS xem lại những bàn thắng mà thần tượng Diego Maradona ghi vào lưới Anh tại World Cup 1986.

Jorge là một trong những người thầy đầu tiên của Lionel. Đó là khi cậu chơi cho Grandoli, đội bóng khu phố chỉ cách nhà vài dãy phố.

Gia đình Messi sau đó không còn tới đây nữa, sau một lần một trong những người con của họ không được cho vào sân vì không có hai peso Argentina - khi ấy đồng peso Argentina được neo ngang giá với USD - để mua vé. Điểm đến tiếp theo của Lionel là Newell’s.

Tình yêu của người cha

Đến lúc ấy, Jorge và Celia đã nhận thấy con trai phát triển chiều cao không bình thường. Sau khi đưa Lionel đi khám, hai vợ chồng biết rằng cậu cần tiêm hormone tăng trưởng. Việc điều trị không phức tạp, nhưng chi phí lại quá lớn đối với gia đình.

Ông Jorge và bà Celia xem trận vòng loại World Cup 2006 của “cậu bé” Messi, gặp Peru. Ảnh: Clarin

Trong khi Celia làm việc tại một xưởng sản xuất cuộn dây từ, chồng bà trở thành người đa năng. Jorge từng làm nhiều công việc khác nhau, từ siết ốc vít trong xưởng cơ khí đến thu tiền phí hàng tháng cho một cơ sở y tế.

Song song với đó, ông vẫn học ban đêm để trở thành kỹ thuật viên hóa học. Ông mất 8 năm mới hoàn thành chương trình học.

Matias từng nói về cha: “Cha tôi là công nhân. Chúng tôi chưa bao giờ thiếu thứ gì, nhưng lúc nào cũng sống khiêm nhường, như bây giờ. Chúng tôi luôn phải nỗ lực và tất cả anh em đều được học hành tử tế, tại những trường tốt nhất”.

Chi phí điều trị cho Lionel vượt ngoài phạm vi bảo hiểm xã hội, cần 900 USD mỗi tháng.

Ông từng cố gắng thuyết phục Newell’s và River Plate. Cuối cùng, Jorge và Celia hiểu rằng giải pháp duy nhất nằm ở Barcelona.

Gia đình sang Tây Ban Nha tháng 2/2001. Để tạ ơn vì thỏa thuận đạt được, Jorge đi bộ 75 km tới Đức Mẹ San Nicolas, một trong những địa điểm hành hương được các tín đồ Argentina đặc biệt tôn kính.

Ngôi nhà thơ ấu của Messi được chụp vào ngày cha anh qua đời. Ảnh: Clarin

Ba năm sau, trong một lần ngắn ngủi trở về Rosario, điện thoại nhà Messi reo lên và Jorge nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói xa lạ, một nhân viên của LĐBĐ Argentina (AFA):

“Jorge, tôi gọi từ bộ phận các đội tuyển của AFA. Chúng tôi muốn triệu tập con trai ông, Leonardo”.

“Con trai tôi tên Lionel. Cuối cùng các ông cũng gọi. Nó chỉ muốn chơi cho Argentina. Tây Ban Nha đã gọi nó, nhưng nó muốn Argentina”.

Nhiều năm sau, khi đã trở thành người quản lý của con trai và đứng đầu doanh nghiệp gia đình, Jorge vướng vào vụ án trốn thuế tại Tây Ban Nha.

Tại tòa án, khi phải đối mặt với khoản nợ 4,1 triệu euro cộng tiền lãi, Jorge nhận toàn bộ trách nhiệm trước thẩm phán. “Con trai tôi không biết tiền được tạo ra như thế nào”, ông nói.

Đó là khoảnh khắc hiếm hoi đầy khó xử trong hành trình của người cha mà đến lúc ấy đã hiểu rõ hơn bất kỳ ai điều ông nhận ra từ nhiều năm trước: con trai mình có một món quà trời phú, và khác biệt với hàng triệu cầu thủ bóng đá khác.