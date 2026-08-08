Chiến lược gia huyền thoại trở lại đội bóng Hoàng gia với nhiệm vụ chấn chỉnh phòng thay đồ, lập lại trật tự sau mùa giải đáng thất vọng, khi Real Madrid kết thúc chiến dịch không giành được danh hiệu nào.

Trong tay Mourinho là phòng thay đồ đầy cá tính, gồm những ngôi sao hàng đầu như Mbappe, Jude Bellingham hay Vinicius Junior.

Mourinho đưa ra những quy định mới nghiêm ngặt hơn - Ảnh: RMFC

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho xác định 3 điều quan trọng cần siết lại để nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp tại Bernabeu, gồm dinh dưỡng, giờ giấc và quá trình hồi phục chấn thương.

Thay đổi đầu tiên liên quan đến chế độ ăn uống. Cầu thủ Real Madrid giờ sẽ được chuyên gia dinh dưỡng CLB quy định cụ thể thực đơn mỗi ngày.

Trước đây, bộ phận dinh dưỡng chỉ đóng vai trò tư vấn. Tuy nhiên, thời Mourinho, chuyên gia sẽ trực tiếp xây dựng thực đơn cho tất cả, từ bữa sáng cho đến những bữa ăn nhẹ vào buổi chiều.

Mourinho muốn toàn bộ hoạt động nhà bếp tại Real Madrid phải phục vụ mục tiêu nâng cao thể trạng và hiệu suất thi đấu, thay vì đáp ứng sở thích ăn uống riêng của từng cầu thủ.

Dù không còn được tự do trong việc lựa chọn thực phẩm, dàn sao Real Madrid đều đón nhận quy định mới khá tích cực.

Quy định thứ hai Mourinho đưa ra liên quan đến chuyện đúng giờ. Trước đây, những cầu thủ đến muộn các buổi tập hoặc cuộc họp tại thường bị phạt tiền. Nhưng Mourinho thay đổi hoàn toàn cách xử lý.

Theo quy định mới, bất kỳ thành viên nào đến muộn sẽ không được tập luyện cùng toàn đội. Thay vào đó, họ phải tập riêng trong phòng gym.

"Người đặc biệt" yêu cầu học trò phải có mặt trước giờ tập một tiếng. Ai vi phạm cũng bị xử lý, bất kể đó là ngôi sao lớn, cầu thủ trẻ hay vị thế như nào trong phòng thay đồ.

Thông điệp của Mourinho rất rõ ràng: không có ngoại lệ trong vấn đề kỷ luật.

Tân binh Bernardo Silva thích nghi nhanh trên sân tập - Ảnh: RMFC

Cuối cùng, ông thầy Bồ Đào Nha cũng đưa ra quy định nghiêm ngặt với quá trình điều trị và hồi phục chấn thương.

Mọi chương trình phục hồi của cầu thủ Real Madrid phải được thực hiện tại trung tâm huấn luyện Valdebebas.

Mourinho muốn quá trình hồi phục chấn thương trở thành công việc được kiểm soát tập trung bởi CLB, không để từng cầu thủ tự lựa chọn phương pháp điều trị bên ngoài.

Ba quy định mới cho thấy Mourinho đang nhanh chóng thiết lập quyền lực tại Bernabeu.

Với phòng thay đồ sở hữu hàng loạt ngôi sao lớn, chiến lược gia 63 tuổi muốn gửi đi thông điệp ngay từ ngày đầu tiên: kỷ luật và lợi ích tập thể phải được đặt lên trên cá nhân.