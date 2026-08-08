Theo báo Argentina Olé, sức khỏe của Jorge Horacio Messi đã suy giảm trong thời gian dài và ông từng phải nhập viện điều trị tại Rosario. Trong những tháng cuối đời, ông được vợ - bà Celia Cuccittini cùng các con Rodrigo, Matias và Maria Sol chăm sóc.

Tình trạng của cha cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Lionel Messi trong thời gian dự World Cup 2026.

Ông Jorge qua đời. Ảnh: Ole

Tiền đạo đội trưởng Argentina thường xuyên liên lạc với gia đình để cập nhật sức khỏe của ông và từng cân nhắc trở về Rosario giữa giải đấu.

Sau trận gặp Tây Ban Nha, Messi lập tức về quê để ở bên cha, người anh đã không gặp trong gần hai tháng.

Trước đó, ngày 18/6, khi World Cup đang diễn ra, mạng xã hội từng xuất hiện thông tin Jorge Messi qua đời. Gia đình khi ấy phải lên tiếng bác bỏ, xác nhận ông vẫn đang chiến đấu với bệnh tật.

Sinh ngày 1/1/1958 tại Rosario, Jorge Messi từng là công nhân một nhà máy luyện kim trước khi trở thành người có ảnh hưởng đặc biệt đến sự nghiệp của con trai.

Khi Lionel được phát hiện thiếu hormone tăng trưởng lúc còn nhỏ, ông quyết định đưa con sang Barcelona, trực tiếp thương lượng để CLB hỗ trợ việc điều trị.

Sau khi Messi vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, Jorge đảm nhiệm vai trò người đại diện và quản lý phần lớn các vấn đề quan trọng trong sự nghiệp của con trai.

Ông tham gia những cuộc đàm phán hợp đồng với Barcelona, quá trình Messi chuyển sang PSG năm 2021 và sau đó là thương vụ gia nhập Inter Miami.

Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, Jorge được xem là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Messi, từ quyết định rời Argentina khi anh mới 13 tuổi cho đến việc quản lý sự nghiệp của con trai trong hơn 2 thập niên.